La primera ministra británica, Theresa May, advirtió ante el Parlamento que rechazar el acuerdo del Brexit causará mayor incertidumbre y división en el país, antes de una crucial reunión en Bruselas con autoridades de la Unión Europea ( UE) para intentar cerrar el principio de entendimiento sobre la salida ordenada del Reino Unido del bloque.

Tras meses de negociaciones, el Reino Unido y la UE acordaron la semana pasada un documento de 585 páginas sobre los términos de su separación, pero aún deben llegar a un arreglo sobre sus futuras relaciones antes de que los líderes europeos celebren una cumbre en Bruselas el domingo próximo para refrendar todo el paquete.

La UE incumplió el martes el plazo que se había dado para completar la declaración final de la cumbre sobre el Brexit, en medio de reticencias de algunos estados miembro sobre temas como el acceso del Reino Unido al mercado común europeo, el acceso de barcos de la UE a las aguas territoriales británicas y el estatus del Peñón de Gibraltar.

Además, May está bajo intensa presión de parte de legisladores tanto pro Brexit como pro UE, que, en gran número, se oponen a su acuerdo de divorcio.

Los primeros, entre los que sobresalen muchos diputados del gobernante Partido Conservador, dicen que el arreglo dejará al Reino Unido demasiado atado a las reglas de la UE, mientras que los anti Brexit sostienen que el acuerdo levantará nuevas barreras entre el país y el bloque, su vecino y mayor socio comercial.

May enfrentó hoy duros cuestionamientos de legisladores tanto oficialistas como opositores durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes dominada por el Brexit.

Un diputado conservador, Andrew Rosindell, le reclamó rechazar el acuerdo y negociar uno nuevo que permita quitar "los tentáculos de la UE de nuestra querida nación insular".

May respondió que su gobierno desea "asegurar que continuemos teniendo una relación comercial estrecha con la Unión Europea" tras el Brexit, que debe ocurrir el 29 de marzo de 2019.

La jefa de gobierno agregó que la alternativa al acuerdo es o "mayor incertidumbre, mayor división o correr el riesgo de que no haya Brexit en absoluto".

En su visita relámpago a Bruselas, May se entrevistará con Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea (CE), el Ejecutivo de la UE, para preparar la cumbre del domingo. La líder conservadora deberá sortear varios obstáculos.

España pidió ayer revisar el acuerdo del Brexit por la "falta de claridad" sobre el futuro del Peñón de Gibraltar. El Peñón es un territorio británico de ultramar situado al sur de la península ibérica y cuya soberanía es reclamada por España.

May aseguró a los diputados en el Parlamento que "no excluiremos a Gibraltar de nuestras negociaciones sobre la futura relación" con la UE. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo hoy que esperaba que se superen las reservas de España antes de la cumbre del domingo, aunque agregó: "No puedo decir cómo se resolverá este asunto".