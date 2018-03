La filial local de la petrolera alemana Wintershall culminó la fase piloto de los dos bloques no convencionales que opera en Vaca Muerta y comenzó la etapa de pruebas que permitirá el desarrollo masivo con una inversión de hasta 6.000 millones de dólares, durante los próximos diez años.

Así lo anunció el director general de Wintershall en Argentina, Gustavo Albretch, al referirse a los avances que la compañía está obteniendo en los dos bloques que opera en el no convencional de Neuquén: Aguada Federal y Bandurria Norte, en los que concretó las etapas piloto de cuatro y tres pozos horizontales, respectivamente.

"En Aguada Federal terminamos un piloto hace poco con producción y en Bandurria Norte lo hicimos en estos días. Al mismo tiempo estamos construyendo las instalaciones de procesamiento de crudo y seguiremos testeando los pozos para definir este año dónde iniciar el desarrollo masivo”, detalló el directivo local del gigante petrolero alemán.

Tomada esa decisión, la empresa ingresará en la etapa de desarrollo con una fase de producción constante de entre 10 y 20 pozos, lo que demandará para cada bloque una inversión de hasta 3.000 millones de dólares, durante los próximos 8 a 10 años, en que se proyecta sostener una producción de 30.000 barriles diarios.

Albretch también se refirió a los otros proyectos de la petrolera como el que lleva adelante en Aguada Pichana Este junto a sus socios Total, YPF y PAE, bloque en el que anticipó “un incremento de producción sensible a lo largo del año que permita aprovechar la capacidad total de la planta y pasar de 7 a 14 millones de metros cúbicos de gas hacia fin de año”.

Wintershall, que ya lleva invertidos en Vaca Muerta más de 600 millones de dólares, además está desarrollando con éxito inicial un primer piloto en San Roque, un bloque al que sumará “en los próximos meses un segundo piloto para ver el potencial de la zona que es un bloque muy grande”.

La empresa había anunciado en 2017, en asociación con Geopark, el descubrimiento de petróleo en el bloque CN-V al sur de la provincia de Mendoza, y se anticipa que este año tendrá lugar la perforación de otro pozo exploratorio en el bloque en el que Wintershall dirigirá las operaciones.

En Tierra del Fuego, como parte del consorcio que integra junto a Total Austral y Pan American Energy., se encuentra en ejecución la extensión de las plantas de tratamiento de gas para la concesión Cuenca Marina Austral 1, y en breve se aguardan nuevas definiciones de los socios respecto de una inversión millonaria en la región.

" Vaca Muerta tiene la potencialidad de ser rentable. Las condiciones geológicas son muy buenas pero como operadora tenemos que trabajar fuerte en los costos para bajarlos, el Estado en la infraestructura necesaria para el desarrollo y que los precios ayuden, ahora que estamos expuestos a los valores internacionales del crudo “, explicó el directivo del brazo petrolero del gigante químico BASF.

Sobre las condiciones que requiere el megayacimiento para un desarrollo masivo, el directivo planteó que “se necesitan equipos de perforación modernos que requerirán una apuesta fuerte de inversión de las empresas de servicios, la infraestructura que debe aportar el Estado, la continua implementación de la adenda y por supuesto el marco internacional de precios favorables”.

Finalmente, entendió “fundamental que se permita exportar en forma incondicional sin requerimiento de reimportar energía”, porque hay compañías que no estamos en otros segmentos como para hacer un intercambio invierno-verano. Esa posibilidad va a aliviar mucho la presión en la importación de combustibles”.

" Vaca Muerta, como el off shore, son desarrollos caros, con gran inversión que no soportan el factor de carga bajo en la producción. Si puedo exportar excedentes de gas en el verano me va a permitir suministrarle más gas en invierno al mercado local‘; precisó.

Las definiciones de Albretch se producen en el marco del anuncio que realizó la casa matriz en Alemania sobre los resultados del ejercicio 2017 que arrojaron “un aumento significativo de las cifras económicas y una mejora de la productividad” de sus operaciones globales, entre las que destaca las de Rusia, Noruega y la Argentina.

Para este año la petrolera alemana espera “un récord de producción debido a las inauguraciones de nuevos yacimientos en las regiones establecidas” y anunció que pretende “iniciar también en Brasil sus actividades de exploración en yacimientos de petróleo y gas”.