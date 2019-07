La empresa energética YPF Luz colocó hoy en Nueva York un bono por US$400 millones a 7 años, con un rendimiento de 10,25%, para financiar la ampliación de la capacidad de generación eléctrica.

La empresa informó que tenía previsto emitir US$300 millones, pero el interés de inversores internacionales y la fuerte demanda por la transacción -donde hubo ofertas por US$937 millones de dólares- permitió ampliar la colocación a US$ 400 millones.

El financiamiento será destinado a proyectos de inversión que la compañía está construyendo y desarrollando, que permitirán sumar 634 Mw a los 1.819 Mw actualmente en operación.

Los proyectos en construcción incluyen el parque eólico Los Teros (Azul, Buenos Aires) y Cañadón León (Santa Cruz), una nueva central de cogeneración en La Plata y el ciclo combinado de la Central Térmica El Bracho.

Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión local fueron Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A., como colocadores internacionales y Joint Bookrunners, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., e Itaú BBA USA Securities, Inc.

Desde el Citi subrayaron que YPF Luz se convierte en la cuarta entidad argentina que logró emitir bonos en el exterior en las últimas tres semanas.

La entidad financiera precisó que el libro de la colocación estuvo compuesto por un 58,28% de inversores americanos, 25,65% de inversores europeos, 8,14% de inversores sudamericanos y 6.27% de inversores asiáticos.

En el 53% de los casos los compradores fueron fondos de inversión; el 18.5% hedge funds y fondos mutuales y el restante 10% fue adquirido por compañías de seguros.

"Estamos muy orgullosos con los resultados de esta primera emisión internacional. YPF Luz es una empresa joven que, con tan sólo seis años en el mercado de generación eléctrica logró este fuerte respaldo de los mercados internacionales" dijo Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

La compañía -cuyos accionistas son YPF y una afiliada de General Electric- es el quinto generador de energía eléctrica en el país que provee al mercado mayorista e industrial.