YPF presentó ayer YPF Luz, la nueva empresa de energía con la que aspira a convertirse en el 2020 en el tercer generador de energía eléctrica del país y líder en renovables. La compañía, que planea salir a cotizar en los mercados, tiene una capacidad operativa de generación de más de 1800 MW y se duplicará en los próximos años, con el fin de abarcar el 50% del mercado.

De esta manera, la petrolera estatal YPF se convierte en un jugador de peso en el mercado eléctrico. Los pasos para crear la compañía fueron graduales: este año la compañía argentina oficializó la venta del 24,99% de YPF Energía Eléctrica a GE EFS Power Investments, empresa controlada por el gigante GE Energy Financial Services, por u$s 275 millones, más un pago contingente de hasta u$s 35 millones. Y aunque desde la compañía aclararon que aún la empresa no está en proceso de búsqueda, YPF Luz podría sumar a mediano plazo un tercer socio para que suscriba un 24,5% adicional. En el mercado muchos miran hacia el gigante noruego Statoil - que ahora busca dedicarse a la energía renovable y cambió su nombre a Equinor- ya que la firma tiene buen prestigio en la plaza local y abrió este año oficinas en el país.

YPF Luz tiene en operación un complejo de generación en Tucumán (1103 MW), dos centrales térmicas en Neuquén (228 MW), una central de cogeneración en La Plata (128 MW) y la central Dock Sud (348 MW) y emplea a más 270 personas en forma directa, en tanto tiene operaciones distribuidas en todo el país: Tucumán, Neuquén y La Plata con generación térmica y con energía eólica en Chubut y Santa Cruz.