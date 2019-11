El resultado fiscal publicado por el Ministerio de Hacienda mostró un nuevo capítulo del fuerte ajuste en la obra pública, recargado por el fin de las obligaciones electorales. El gasto de capital registró una caída interanual de 19,4% en términos nominales durante octubre, lo que implicó una baja de 45,7% real. Una mirada hacia adentro de las distintas partidas muestra un ajuste incluso más profundo.

Es el caso de las obras destinadas a la educación. Ahí se observó un recorte nominal de 33,8%. Deflactado, fue un ajuste de 49,3%. Más grave fue el achicamiento del gasto en las obras para transporte. En ese rubro la baja fue de 40,7% nominal; es decir, 60,5% en términos reales. Las obras públicas para lo energético también sufrieron un fuerte ajuste de 26,3% nominal y de 51% real, al compararlo con la inflación interanual de 50,5% registrada el mes pasado.

Pero, además, las obras para vivienda, que también reflejan una cuestión de alta sensibilidad social, en paralelo con una pobreza que crece al ser medida en términos de ingresos de los hogares y que no se reduce en una mirada multidimensional, también cayeron. Ahí la baja del gasto público durante octubre fue de 30,2% nominal. O sea que fue de 53,6% en términos reales. A la par, las de agua potable y alcantarillado se redujeron 8,4% nominal, lo que en términos reales significó un recorte de 39,1%.

En ese sentido, cabe destacar que este mismo mes el Indec publicó los datos de necesidades básicas insatisfechas del primer semestre. Ahí se vio que no hubo mejoras respecto al año anterior: el 33,3% de los argentinos no accedió, en sus hogares, a cloacas, el 11,4% no tuvo agua corriente y el 35,4% no tuvo gas de red. Así, la política fiscal no ayudó a suavizar el efecto de una pobreza por ingresos que subió al 35,4%.