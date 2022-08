La mística en torno a la Selección Argentina, "la Scaloneta", y el último torneo del mundo de Lionel Messi hicieron del Mundial de Qatar 2022 uno de los más esperados por un amplísimo sector de la sociedad. A tal punto, que la fiebre no solo se ve en las entradas agotadas para los partidos, sino en el álbum y en los paquetes de figuritas que ya no se consigue en los kioskos o se venden a un precio mucho mayor que el sugerido por Panini, la empresa que fabrica ambos productos.

Ley de oferta y demanda en su máxima expresión. Las figuritas alcanzaron los valores de paridad con el dólar oficial y el dólar blue, dependiendo del lugar donde se consigan. Según pudo saber BAE Negocios, el mayorista vende cada paquete a los kiosqueros a $117 y el precio sugerido al público es de $150, casi a la par del dólar oficial minorista que este viernes cotiza en 144,65 pesos.

Sin embargo, el furor por las figus hizo que los vendedores subieran el precio y, tal como pudo saber este medio, algunos locales el de la esquina de Pasco y Moreno en el barrio porteño de Balvanera las venden entre $250 y $300, casi al valor dólar blue.

"Los distribuidores no están contestando, no atienden el teléfono, no responden los mensajes. Hay una escasez de figuritas tremenda", comentó a este diario un kiosquero de Villa Crespo quien aseguró que decidió conservar el precio de las figuritas a $150 con el fin de "mantener la clientela" pero admitió que el álbum, que tiene un valor de $700, lo vende a $1000.

No obstante, el encargado del comercio le contó a este diario que puso a la venta los paquetes de figuritas a $150 cada uno porque la ganancia no está en la diferencia de precios sino en el caudal. "Los clientes compran de a 20 o 30 paquetes y ahí está la ganancia", aseguró.

Los 33 pesos que saque de plusvalor el kiosquero se multiplican por 30 e implican una ganancia de casi 1000 pesos en una sola compra.

El mayorista de Estados Unidos al 2500 mantiene su persiana baja a falta de figuritas del Mundial

Por su parte el vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Ernesto Acuña, pidió a Panini que "entregue las figuritas a los kioskeros y dejen de dárselas a los supermercados Jumbo, a las aplicaciones como Pedidos Ya!, a estaciones de servicio Axion y a las Cadenas de Kioskos que no comercializan figuritas de las otras colecciones durante 4 años".

En ese sentido, pidió a todo el arco político hacerse eco de esa situación: "Están matando el Comercio minorista en Argentina. Están haciendo desaparecer a los kioskos de barrio. Le están sacando el plato de comida a los que todos los días le ponemos el pecho al país y hacemos Patria".

"Y sin fecha de entrega", asegura uno de los carteles del mayorista

Paridad dólar blue en precio y ubicación

Las similitudes entre la compra de figuritas y el mercado paralelo del dólar blue no se queda solo en su precio.

BAE Negocios observó una situación particular en un negocio de la zona de Florida y Lavalle en el microcentro porteño, zona aledaña a las cuevas, en la que un comprador pagó con dólares los paquetes de figuritas que se llevó.

Si bien en esa tienda los paquetes costaban el precio base de $150, una persona compró 200 paquetes de figuritas por un total de $30.000, preguntó si podía pagar con transferencia bancaria y ante la negativa del kiosquero, abonó en dólares.

Ese comprador le dio al comercio alrededor de USD 103,40, suponiendo que los hubiera obtenido en el blue. Ese mismo local se quedó sin stock hasta el lunes.