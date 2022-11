Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden pedir un Complemento de $10.772 sin turno en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses). El trámite ya tiene una fecha límite para realizarlo.

Mientras tanto, a falta de un IFE 5, el organismo que conduce Fernanda Raverta avanza con la entrega de otros extras para AUH, como el Complemento Leche o la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social.

También avanza el calendario de pagos de noviembre 2022 para las Asignaciones Familiares (SUAF) con Refuerzo de Ingresos y la entrega del bono para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

¿Hay bono para AUH noviembre 2022?

No, la Anses no informó sobre un bono para la AUH. El nuevo Refuerzo Alimentario de $45.000 es incompatible con la asignación, ya que está orientado a personas que no cobren planes sociales ni tengan ingresos por trabajo registrado.

Sin embargo, los beneficiarios de AUH pueden acceder a otros extras como:

Tarjeta Alimentar de $9.000 a $18.000 del Ministerio de Desarrollo Social.

Complemento Leche de Anses.

Becas Progresar para estudiantes. El programa del Ministerio de Educación es compatible con AUH.

Complemento de $10.772 haciendo el trámite sin turno en Anses de la Libreta AUH.

Libreta AUH 2022

La Libreta de Asignación Universal es un mecanismo del Estado Nacional para supervisar el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud de las chicas y chicos que son beneficiarios de AUH.

Además, la realización del trámite activa el Complemento del 20% retenido por la Anses en 2021, que equivale a un monto de $10.772. La fecha límite para presentar el formulario es el 31 de diciembre de 2022.

Cuánto es el 20% de la AUH 2022

Sobre lo retenido en 2021, el 20% de la AUH suma un total de $10.772.

Actualmente, en noviembre el monto general de AUH se coloca en $8.741:

Se cobra el 80% de la prestación: $6.776,80.

El 20% retenido queda en $1694,20, de manera que la libreta AUH del próximo año activaría un monto mayor a $20.000.

Cómo presentar la Libreta AUH

Para presentar la Libreta AUH hay que seguir estos pasos:

Descargar el formulario Libreta (PS.1.47) desde www.anses.gob.ar en Mi Anses, con la Clave de la Seguridad Social. Imprimirlo o retirarlo en la oficina de Anses más cercana al domicilio. Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado. Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar.

La libreta se puede presentar sin turno en las oficinas de la Anses o subirlo a Mi Anses.

El extra de $10.772 se acreditará en las cuentas de los beneficiarios en los próximos 60 días hábiles después de realizado el trámite.