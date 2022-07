Mientras Anses continúa con el calendario de pagos, el Gobierno habilitara la inscripción a los subsidios de luz y gas para aquellas personas que desean mantener un descuento en sus tarifas. Del mismo modo, los beneficiarios de AUH y jubilados, que también deberán anotarse.

Al momento de completarlo, tené en cuenta que vas a necesitar tener a mano los siguientes datos:

Los grupos que se tendrán en cuenta para acceder al subsidio de luz y gas:

Segmento de ingresos medios:

Ingresos mensuales totales entre $99.677 y $348.869 (entre 1 y 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según INDEC).

Poseer hasta 2 inmuebles.

Poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

Segmento de menores ingresos:

Ingresos netos menores a $99.677 (1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC).

Poseer hasta 1 inmueble.

No poseer 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

En cuanto a los Subsidios para jubilados, deben contar con dos haberes mínimos ($75.048) para ingresar en el segmento de menores ingresos.

Por otra parte, los que quedan excluidos de este beneficio con los que forman parte del segmento de ingresos altos, es decir, ingresos mensuales totales del hogar superior a $348.869, tener más de 3 vehículos con antigüedad menor a 5 años, tener más de 3 inmuebles y/o poseer una embarcación u aeronave de lujo.

¿Dónde puedo completar el formulario RASE 2022?

En este punto, a muchas personas al momento de completar el formulario les figura “error” y no pueden acceder, eso se debe a que el siguiente link - anses.gob.ar/subsidios – no es el correcto, no existe

Según informaron, los formularios válidos son los del Registro de Accesos a los Subsidios de Energía de manera online, ingresando a este link.

No obstante, los turnos se podrán sacar a partir del 18 de julio a causa de la reciente asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía.