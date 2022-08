La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finalizó con el calendario de pagos de agosto para Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE). En tanto, un grupo del organismo previsional puede cobrar el pago de un extra de $10.000.

Además, el organismo que conduce Fernanda Raverta confirmó la entrega de un bono para jubilados y pensionados, junto al pago de un incremento en sus haberes. Este aumento también afectará a otros grupos de Anses.

Por su parte, el Ministerio de Educación avanza con los últimos días de inscripción para Becas Progresar, que tendrá un aumento y bono en septiembre.

Libreta AUH 2022

La Libreta de Asignación Universal es un mecanismo del Estado Nacional para supervisar el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud de chicos/as que reciben la AUH.

No se trata de un bono, sino de un pago único de $10.772 por el 20% retenido por la Anses en 2021.

Quienes pueden solicitar el pago extra son aquellos que hayan cobrado AUH durante los 12 meses del 2021. El tiempo límite para presentar la Libreta es hasta el 31 de diciembre de 2022.

Mi Anses bono de $10.000 cómo anotarse

Para obtener y presentar la Libreta AUH, deberás seguir los siguientes pasos:

Descargar el Formulario de Libreta AUH 2022 en: https://www.anses.gob.ar/sites/default/files/formulario/2022-04/Formulario%20Libreta%201.47.pdf Imprimir el formulario y llevarlo al centro de salud o la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado. Presentarse sin turno en una oficina de Anses con DNI y formulario completo.

Cuándo cobro Libreta AUH 2022

La fecha límite para presentar la documentación es el 31 de diciembre de 2022. En caso de no hacer el trámite no se cobrará el plus de $10.772.

El 20% retenido por Anses en concepto de Libreta AUH se cobrará en los 60 días posteriores desde que se presentó la Libreta.