Acuerdo de información entre AFP y EE.UU: FATCA que te quiero FATCA

El Ministro de Economía ha anunciado con "bombos y platillos" la firma de un acuerdo entre la Nación Argentina y los Estados Unidos de Norteamérica, consistente en un intercambio de información financiera, sobre los residentes (personas humanas) de cada uno de los países signatarios, respecto de las inversiones y rentas obtenidas por estos, en el otro Estado.

Habiéndose publicado algunos pormenores y detalles del alcance de la información conmutable, estaríamos en presencia de un Acuerdo Intergubernamental (AI) (1) Modelo 1 (2) (M1) de tipo recíproco, para implementar la ley FATCA (3), norteamericana, que probablemente se efectivice, recién, a partir de 2024.

Es decir que la Argentina ha firmado un acuerdo, en materia de intercambio financiero de cuentas declarables, lo más extenso posible, en cuanto a remisión de información, que EE.UU. acostumbra a signar.

Con la escenificación de la probabilidad de "cazar" muchas cuentas, el Gobierno ya dejó saber que enviará un proyecto de ley al Congreso, para Exteriorización de Capitales no declarados, "purificando a las almas evasoras" de las sanciones correspondientes a incrementos patrimoniales no justificados, que supondría detectar cuentas con saldos y rentas no incluidas en las declaraciones juradas.

La argucia, estrategia astuta, puede utilizarse para resolver un problema de manera ingeniosa o bien, para manipular y engañar, en este último caso, sería una acción poco ética e inmoral.

El Gobierno Nacional necesita dólares, y pretende "recolectarlos" con mecanismos "ingeniosos" pero alejados de la necesaria "seriedad" que toda gestión debe tener, cómo fueron:

el dólar Soja 1,

el dólar Soja 2,

y ahora

FATCA y un posible "blanqueo" (4)

La pregunta, ¿habrá dos sin tres? que se realizó en "Gobernar ¿es crear impuestos? (BAE Negocios del 06/12/2020)", referida a la posibilidad de la instalación de otro tributo, luego del "PAIS" y el "Aporte Solidario", fue contestada en "Las excentricidades tributarias não tem fim (BAE Negocios del 19/06/2022)" en el momento de la sanción de la gabela a "la Renta Inesperada", tenía como postulado la incesante creación de impuestos por parte del Poder Ejecutivo, con resultados cada vez más escuálidos.

La variante en ciernes seguramente hará un mínimo aporte, pero como reza el dicho popular, deberían tener en cuenta que,

A Dios rogando y con el mazo dando (5)

Es la mejor forma de lograr el objetivo deseado, ya que orar y actuar es una inmejorable combinación.

La actual administración se caracteriza por haber profundizado el rotundo fracaso de la gestión de "Cambiemos". Por lo tanto, es previsible suponer que la implementación de este acuerdo seguirá el mismo camino.

Sin embargo, quizás sea un estímulo para crear propuestas superadoras que no se basen en el castigo, sino en la funcionalidad sistémica que podría tener el ahorro argentino en el financiamiento del aparato productivo local.

Para lograr esto, es esencial dejar de lado la conducta binaria del "bueno y el malo" y comprender que la deuda de terceros Estados hacia el Sector Privado Argentino debería transformarse en capacidad de compra de bienes de capital que incrementen exponencialmente la productividad local.

En esta dirección, si una institución financiera internacional se transformara en el fiduciario de un contrato de trust (6) que tiene como objetivo el financiamiento de proyectos de inversión, los depósitos que allí se volcarían (obteniendo un certificado de exteriorización de capitales), se transformarían en un "manantial" de fondos a costo internacional para el Sector Público y Privado, que tenga proyectos rentables que superen la estricta evaluación costo-beneficio.

Naturalmente, para que lo señalado ut supra sea factible, es indispensable obtener primero los superávits gemelos (fiscal y externo) que garanticen los equilibrios macroeconómicos.

En síntesis, una correcta consolidación contable de las deudas y acreencias, nominadas en moneda extranjera, de la Argentina (entendida como la agregación de lo Público y lo Privado), nos daría un saldo favorable, o una deuda del mundo, hacia los residentes.

En este marco, el financiamiento a mediano y largo plazo, del Modelo de Desarrollo Económico Permanente y Sustentable (MoDEPyS) con orientación a la producción, estaría garantizado con el ahorro nacional (7).

1- El acuerdo se denomina IGA (por sus siglas en inglés) “Intergovernmental Agreement”

2- El “Modelo” de acuerdo, refiere al tipo de información y formato de intercambio. Un IGA Modelo 1 implica que el país extranjero (Argentina) se compromete a recopilar y enviar la información requerida.

3- FATCA es el acrónimo de “Foreign Account Tax Compliance Act”, una ley de los Estados Unidos que busca reducir la evasión fiscal de los ciudadanos norteamericanos mediante la identificación de sus activos financieros en el extranjero. La ley requiere que las respectivas instituciones de terceros Estados informen a las autoridades tributarias sobre las cuentas y los activos que tienen titularidad estadounidense.

4- Cuando existe una ley de exteriorización de capitales, se la denomina coloquialmente “blanqueo” aunque técnicamente no lo es. Ésta última denominación corresponde a la actividad que intenta insertar capitales correspondientes a actividades ilícitas dentro del circuito formal de la economía.

5- La frase "A Dios rogando y con el mazo dando" se refiere a la idea de que es necesario hacer esfuerzos y tomar medidas concretas para lograr algo, en lugar de simplemente rezar o esperar que las cosas sucedan por sí solas. La frase se usa a menudo para animar a las personas a actuar y trabajar duro para conseguir sus objetivos, en lugar de confiar solo en la intervención divina.

6- Un trust (o fideicomiso) es un acuerdo legal en el que una persona (llamada el fiduciario) acepta gestionar y administrar bienes o activos para un beneficiario que puede ser un tercero o el propio depositante (fiduciante). El fiduciario tiene la obligación de actuar de buena fe y en el mejor interés del beneficiario, y lo debe hacer de acuerdo a las disposiciones establecidas en la fiducia.

7 - Que alcanzan aproximadamente los 220.000 M de dólares estadounidenses y, al sumarles las inversiones de personas argentinas en el exterior se superan los 400.000 M.