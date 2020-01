Agregan 300 licencias no automáticas y endurecen el control sobre los volúmenes

En el marco de una política de mayor control hacia las importaciones, el Gobierno revisará en forma más estricta el precio y volumen de las compras al exterior para evitar los casos de defraudación al fisco, subfacturación o sobrestockeo, bajo el régimen de licencias no automáticas (LNA), que ayer se amplió en 300 posiciones más de diversos rubros.

De acuerdo con la resolución 1/2020 publicada ayer en el Boletín Oficial, una compra al exterior no podrá tener un valor ni volumen más de 5% superior (o inferior) al declarado en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), es decir el primer aviso de importación. "Las tolerancias de las licencias no automáticas pasan al 5%. Es decir, las LNA tendrán una tolerancia en el valor FOB unitario del 5% en más o en menos y en la cantidad un 5% en más, no estableciéndose limitaciones cuando ésta resulte inferior, entre lo declarado en el SIMI en relación con ingresos efectivos en la Aduana", apuntaron fuentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y algunas cámaras sectoriales a BAE Negocios.

Asimismo, como una de las razones, para combatir una extendida práctica habitual durante el gobierno anterior como era el sobrestockeo, el plazo de validez de las licencias automáticas y no automáticas de importación pasaron de ser de 180 a 90 días corridos, pudiendo ser prorrogado a solicitud del interesado, con al menos 15 días de antelación a su vencimiento y por razones fundadas.

La cantidad de productos que ahora deberán ser monitoreados por el régimen de licencias no automáticas pasarán de 12 a 15 por ciento. Son unas 300 posiciones arancelarias adicionales correspondientes a vehículos, motos, electrodomésticos, productos electrónicos y muebles, entre otros segmentos. La industria fue duramente golpeada durante los últimos cuatro años por una combinación de factores entre los que sobresalieron la suba de tarifas, la baja de la demanda y la apertura importadora.

De hecho, en noviembre, último dato disponible del Indec, cayó 4,5 por ciento interanual y acumuló un retroceso de 6,9 por ciento en once meses de 2019. En este contexto, el objetivo de la medida es incrementar la protección de la industria nacional, aunque sin implementar un control estricto como el que había puesto en funcionamiento el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a través de las Declaraciones Juradas de Importación.

En los considerandos de la norma se afirma que "la instrumentación de un sistema de Licencias de Importación, en tanto provee de información estadística en niveles generales y particulares que permite identificar comportamientos disruptivos del comercio exterior, resulta una herramienta clave para la gestión de la política comercial externa con miras al desarrollo productivo nacional y acorde al contexto actual de las relaciones comerciales internacionales".

El objetivo oficial es mejorar el monitoreo del flujo de importaciones e incorporar plazos acordes a un seguimiento cercano a las corrientes comerciales.