El presidente Alberto Fernández aseguró que, al asumir hace diez días, su gobierno "frenó un colectivo que iba hacia el precipicio" y que asumió con una "situación un poco parecida" a la de 2001, por lo cual solicitó facultades especiales para "administrar el caos". Al analizar la situación en la que recibió el país, pidió que "se dejen de macanear" porque "no hay congelamiento" en las jubilaciones.

Durante una entrevista transmitida por América TV, Fernández aclaró que tras la sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva "lo único que cambió fue el cálculo de actualización" de los haberes del sistema jubilatorio y que no hay congelamiento, ya que impondrá nuevos aumentos en los próximos meses.

Majul planteó que, desde su punto de vista, en la ley la Solidaridad Social es "congelamiento de los haberes jubilatorios", y Reactivación Productiva es "impuestazo al sector productivo", y Fernández lo contradijo: "Falso, dos mentiras. No hay ningún congelamiento al salario de los jubilados. Lo único que se cambió es el cálculo de actualización del sueldo de los jubilados. Eso no quiere decir que se suspendan los aumentos".

"No estoy congelando nada, acabo de aumentar las jubilaciones. El casi 9% aumentó para todos en diciembre. A las mínimas les dimos un adicional de 5 mil en diciembre y 5 mil en enero, y en marzo va a haber un nuevo aumento para todos", enfatizó.

Respecto a la suspensión de la movilidad jubilatoria establecida en la nueva ley, preguntó: "¿Eso qué tiene que ver con congelar? Decir que se anula una fórmula de indexación de los sueldos de los jubilados no quiere decir que los jubilados no van a tener aumentos. ¿Usted se piensa que yo estoy loco, que voy a tener sin aumento a los jubilados, que los han dejado en la miseria? Yo estoy preocupado por los jubilados, no ellos, que los dejaron como los dejaron", remarcó en referencia al gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

En este sentido, calificó a la modificación del esquema jubilatorio de 2017 como "la fórmula que casi incendia a la Argentina, con la que empezó el final de Macri". "La fórmula era absolutamente imposible de sostener porque era una fórmula de indexación de la economía de unos tipos que no fueron capaces de parar la inflación y la multiplicaron por dos", cuestionó.

El Presidente explicó que si bien en la nueva ley se dejó afuera a la jubilación de privilegio del Poder Judicial, en el proyecto original "estaban incluídos", pero como la oposición pidió que "se dejen afuera ciertos regímenes", como los de científicos o militares, se excluyeron todos para ver cada uno en forma individual. "Los acabo de poner en extraordinarias para que lo tratemos puntualmente", indicó.

Consultado por Majul sobre por qué no hace un ajuste de la política en cuanto a salarios, respondió: "Porque llegamos hace diez días. En diez días tengo que hacerme cargo de bajar la inflación, de pedirle a los laboratorios que dejen de subir los medicamentos, de ocuparme de los que están pasando hambre. De eso nadie habla. Tuve que ocuparme de la deuda. Denme tiempo, Luis", pidió.

La macroeconomía después de la ley

El Presidente destacó que los mercados "reaccionaron bien" a la presentación de su programa económico y lo justificó en que los sectores financieros "vieron racionalidad". También aseguró, en ese sentido, que "los sectores más desposeídos no van a pagar la deuda" con el Fondo Monetario Internacional.

Sobre la ley de emergencia, dijo que se "sentaron las bases para tranquilizar la economía" porque, graficó, "estábamos absolutamente desbordados por alguien que decía que iba a hacer lo mismo pero más rápido", en referencia a Macri.

Fernández también reconoció que "aprendió" del conflicto de 2008 por la resolución 125 con el sector agropecuario por las retenciones a las exportaciones, y aseguró que por ello no cometerá "dos veces ese error", por lo que propuso entonces la "segmentación" de ese gravamen para distintos tipos de productores.