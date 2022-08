Analistas del establishment piden la letra chica del ajuste

Las expectativas de los anuncios económicos de Sergio Massa eran directamente proporcionales a lo crítico del contexto. Los analistas de mercado y economistas cercanos al establishment esperaban la letra chica de un bisturí y eso no sucedió. En diálogo con BAE Negocios, Santiago López Alfaro y Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, pusieron la lupa en la falta de precisiones sobre alguno de los tópicos mencionados, principalmente cómo se llegará al déficit del 2,5%. “¿De dónde vendrá el ajuste?”, es la consulta que se hicieron ante este diario.

Por su parte, Esteban Domecq, de UCEMA, sostuvo que las palabras de Massa distaron de transparentar un plan. “Así es muy difícil ordenar la macro”, agregó. Sobre el dólar y la brecha cambiaria, muy pocas precisiones. El miércoles, el contado con liquidación cerró con un alza del 0,9% y se ubicó en los $287. Desde una vereda más heterodoxa, un ex funcionario del área económica ponderó en diálogo con BAE Negocios el objetivo de que los exportadores adelanten USD5000 millones para fortalecer las reservas.

“Es importante destacar que se cumplirá el 2,5% de déficit cuando nos daba que a este ritmo sería del 3,5%. Esto implicará un freno y un ajuste muy importante que no sabemos de dónde saldrá aún. Veremos cómo abre el mercado, ya que no habló mucho del dólar. Y si bien dijo que no habrá shock, seguramente aumentará el ritmo de devaluación para que liquiden exportaciones. El dólar está atrasado”, analizó Alfaro, quien más allá de estos reparos, consideró que “el mercado” tomará bien estos lineamientos.

“Por primera vez hay un político que entiende la economía en el cargo de ministro. Antes tuvimos un profesor universitario. Es un cambio muy importante”, sostuvo Javier Timerman del grupo financiero AdCap y con varias terminales en el Gobierno nacional y en Wall Street. Una mirada clave, teniendo en cuenta que el Gobierno saldrá a la búsqueda de un rescate de bancos extranjeros.

Massa es la persona que quería colocar el mercado en el asiento de ministro desde la salida de Guzmán. Por eso la corrida cambiaria que duró las tres semanas en las que estuvo Batakis al frente de Hacienda y que se frenó el jueves de la semana pasada, previo al anuncio oficial del reordenamiento del ministerio. En ese período se hizo el trabajo sucio que llevó la brecha del CCL con el tipo de cambio oficial a casi el 160% para dejarla en el 110% en la jornada de ayer. Con tamaña expectativa, lo anunciado ayer tuvo sabor a poco.

“Tras la expectativa generada, y la importante recuperación de los activos y la fuerte retracción de los dólares financieros reciente, es posible que los inversores se vean inicialmente decepcionados ante la falta de precisiones sobre medidas contundentes que formen parte de un plan integral, lo cual resulta crucial para aspirar a mejorar rápidamente las expectativas de los agentes económicos”, sostuvo Gustavo Ber, de la consultora homónima.

Otro aspecto esencial de los anuncios observados por analistas y economistas, además del refuerzo de las reservas vía adelanto de exportaciones, es la situación de los adelantos del tesoro. “Habían tomado $630.000 millones y el disponible a fin de año era de 765.000 millones según lo acordado con el FMI. Con lo cual no es un monto muy importante, teniendo en cuenta el déficit que se viene. Después de que en junio el Central compró la deuda que vencía y la canjeó, si llegan a faltar pesos, el mecanismo no serán los AT sino que el Central aspire deuda en el mercado privado o que compre deuda a organismos públicos, dándoles liquidez. El tema de los AT ya no es relevante”, concluyó Menescaldi.