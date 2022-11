Argentina presidirá el Mercosur e insistirá en sumar a Bolivia

En lo que significa el replanteo del escenario regional, el Gobierno asumirá la presidencia del Mercosur el próximo 6 de diciembre con la posible presencia del presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que recién asumirá el 1 de enero.

En este nuevo marco político e ideológico, la administración de Alberto Fernández hará foco en el desembarco de Bolivia en el Mercosur, situación que fue siempre descartada por el detorrado mandatario Jair Bolsonaro, según afirmaron fuentes diplomáticas a BAE Negocios. La cita de diciembre es en Montevideo, donde Uruguay traspasará la presidencia a la Argentina.

La traba se encuentra en “el Senado brasileño, donde se congeló la votación parlamentaria para que Bolivia entre al Mercosur” como el quinto miembro. En este contexto, todo estuvo centrado en Brasil por las elecciones generales.

Las fuentes diplomáticas dijeron que “esto se va a destrabar con Lula presidente” ya que “en estos meses de Jair Bolsonaro no es esperable que cambie la postura”. “Varias veces se pidió a Brasil que defina la situación en el Congreso, pero Bolsonaro nunca mostró interés”, agregaron.

Bolivia, al Mercosur

“El presidente Lula se comprometió, en caso de ser elegido, a acelerar la integración de Bolivia al Mercosur, que resulta muy importante para las relaciones internacionales, con Europa, con China”, afirmaron. En los otros tres países miembros del bloque (Argentina, Paraguay y Uruguay) tal afiliación fue aprobada por los respectivos parlamentos.

Por supuesto, agregó el ex jefe de la diplomacia, que el «Congreso es soberano, pero no tengo la menor duda de que (Lula) hará ese esfuerzo». Señaló que resulta vital para Bolivia y Brasil, «porque Bolivia en el Mercosur también nos facilitel contacto con todo el conjunto de la Comunidad Andina (CAN), de la que también es miembro».

“Bolivia tiene un elemento estratégico que es el gas, que sumado a los recursos naturales de todos los países del Mercosur, lo transforma en un bloque de altísimas chances de fuerte crecimiento”, indicaron fuentes diplomáticas.

Por su parte, la CAN es la alianza económica de la que forman parte Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que conforma la cordillera de los Andes. Actualmente se debate la integración de Argentina y el retorno de Chile. Bolivia es el único país de América del Sur que participa de los tres grandes ecosistemas: Amazonia, Plata y Andina.

Lula también vendrá al país ya como mandatario, en lo que sería su primer viaje al exterior, una costumbre que él mismo instaló en sus primeros tiempos en el poder, tradición que respetó Dilma Rousseff. Pero en la Cancillería que conduce Santiago Cafiero –un incondicional del Presidente– están pensando en ampliar el calendario de visitas en el primer semestre del año, teniendo en cuenta que el país será sede de dos cumbres de alto nivel: la reunión de mandatarios de la Celac, el foro latinoamericano que conduce de manera pro témpore Fernández, y la del Mercosur, en junio, cuando la Argentina le pasará la presidencia justamente a Brasil.

La Celac y el Mercosur son dos bloques ninguneados y cuestionados por Jair Bolsonaro, sobre todo el primero, donde su administración nunca participó. Un vocero al tanto de la agenda internacional de la Casa Rosada remarcó que este año “siempre se lo invitó a todas las actividades” al ahora mandatario saliente y su canciller, Ernesto Araújo.