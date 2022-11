El presidente Alberto Fernández se reunió con integrantes del Consejo Empresarial Chile-Argentina con el objetivo de impulsar la integración económica, favorecer el intercambio comercial y profundizar las inversiones de empresas trasandinas con operaciones en el país. El encuentro se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, informaron fuentes oficiales.

"Argentina es una gran oportunidad para Chile y quiero que la confianza que han tenido en su momento crezca todos los días, que sigan invirtiendo y dando trabajo en el país", expresó Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Culto, Santiago Cafiero.

En ese marco, el mandatario resaltó: " Chile es un país hermano que desde hace muchos años viene haciendo las inversiones que los argentinos queremos hacer, no inversiones especulativas sino generadoras de trabajo, que piensan en el futuro". Y agregó: "Las empresas chilenas en Argentina han demostrado vocación de asociarse y también de proyectarse al mundo desde acá".

La delegación, que se encuentra en Buenos Aires para participar de la octava reunión del Consejo Binacional, estuvo encabezada por Rodrigo Hinzpeter, presidente del capítulo chileno del Consejo de Inversiones Argentina- Chile y el abogado y asesor del Consejo Argentino Chileno, Jorge Navarrete.

Inversiones de empresas de Chile

El presidente Alberto Fernández recibió a los integrantes del Consejo Empresarial Chile-Argentina

En la actualidad, unas 400 empresas chilenas desarrollan más de 700 diferentes proyectos de inversión a lo largo de todo el territorio argentino. Esas iniciativas generan, directa e indirectamente, alrededor de 125.000 puestos de trabajo.



Los principales sectores a los que se dirige la inversión son energía eléctrica (la inversión acumulada alcanza los U$S 8.754 millones), servicios (U$S 8.754 millones), industria (U$S 8.754 millones), agropecuario (U$S 1.684 millones) y minería (U$S 1.632 millones).



En cuanto al intercambio comercial argentino-chileno, hace años que es superavitario para la Argentina. Durante el año 2021, el comercio bilateral de bienes fue de U$S 4.902 millones y el superávit alcanzó los U$S 3.511 millones.



En el mismo sentido, entre enero y octubre de 2022 las exportaciones argentinas se incrementaron 26% y pasaron de U$S 3.301 millones a U$S 4.154 millones, mientras que las importaciones argentinas desde Chile crecieron 21%, pasando de U$S 551 millones a U$S 666 millones.



Además, en 2021 el comercio con Chile representó el 5,4% de nuestras ventas al mundo y el 1,1% de nuestras importaciones totales.



De forma agregada, el principal rubro de exportación a Chile son los cereales, que totalizan U$S 741 millones, seguido por grasas y aceites animales o vegetales (U$S 429 millones) y combustibles y aceites minerales (U$S 416 millones), mientras que las exportaciones chilenas a la Argentina están lideradas por alambre de cobre (U$S 103 millones), salmones frescos (U$S 65 millones) y papel y cartón (U$S 34,2 millones).

Argentina- Chile y las perspectivas

Al término del encuentro, Rodrigo Hinzpeter destacó que "el Presidente y su equipo de ministros están brindando las orientaciones que permiten invertir con tranquilidad, con todos los elementos que un empresario necesita para invertir. De tal modo queremos que la relación entre el empresariado chileno y Argentina represente una inversión fructífera, fecunda y de muy largo plazo".

Luego, en diálogo con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, Hinzpeter sostuvo: "Las relaciones van por un muy buen camino y la integración entre Chile y Argentina es un desafío permanente. Los países eligen a los presidentes y los empresarios trabajamos con todos ellos porque lo que nos importa es poder invertir y darle trabajo a nuestros pueblos".

"El jefe de Estado tuvo la virtud de plantearnos, con mucha apertura, cuál es su visión y la importancia que le atribuye a la relación con Chile y t ambién nos pidió que le planteáramos los problemas concretos que las empresas podrían estar sufriendo. Tomó nota y se comprometió a resolverlos", completó.