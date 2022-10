Desde hace días que es posible inscribirse de manera online al Refuerzo Alimentario de $45.000 de Anses. Sin embargo, con la posibilidad de anotarse al bono de manera presencial a partir de este lunes, muchas personas hicieron largas filas e incluso guardaron el lugar durante todo el fin de semana, por lo que durmieron en la calle.

Debido a que las inscripciones para el bono no requieren un turno previo, los interesados son atendidos por orden de llegada. "Llegué el viernes a la tarde y estuve todo el fin de semana. Dormí en el piso, me traje una frazada, un nylon", relató al diario La Capital Martín, el primero en la fila frente a las oficinas de Anses de Rosario.

Una situación similar se vivió en otras grandes ciudades del país. En Salta, por ejemplo, la fila alcanzó más de tres cuadras. "Hay señoras de edad, habría que prevenir estas situaciones, siempre es lo mismo", se lamentó Hugo, un hombre que esperó más de doce horas, en diálogo con el portal Cuarto.

Filas en frente de la Anses de Mendoza

Un hombre de 64 años que era el primero en la fila de la sucursal en Paraná contó a El Once: “Estoy desde las 23.40 de ayer, hay que hacer el sacrificio para poder conseguir esa platita que a todos nos hace falta, no estoy anotado en ningún lado y no recibo nada. Vamos a ver, si Dios quiere y tenemos suerte”.

Por su parte, Marcos, de Bahía Blanca, narró a La Brújula 24: "Estoy desempleado, a veces vendo algo en la calle y se sobrevive. Pero si llueve, por ejemplo, no podés hacer nada. Me sorprendió la gente, quería venir a las 4 de la mañana y no esperaba que hubiera tanta".

El titular de la Anses de Corrientes capital, Christian Zulli, afirmó en declaraciones radiofónicas que esperan "atender entre 300 a 400 personas". A su vez, comentó que "la gran mayoría fue rechazada" y subrayó que el beneficio es "para personas de muy extrema vulnerabilidad, que no reciban ningún programa nacional, provincial o municipal".

Fila en Salta

Mi Anses: fila virtual para anotarse

Por si fuera poco, la espera para inscribirse al bono no solo ocurre de manera presencial. De manera similar a lo que ocurrió con el Refuerzo de Ingreso hace unos meses, existe una "sala de espera" virtual una vez que uno ingresa al sitio oficial de Anses.

Inscripción bono $45.000 Anses

La inscripción virtual se realiza con CUIL y Clave de Seguridad Social:

Por su parte, para conocer las oficinas de Anses más cercanas para anotarse se puede ingresar a este link:

Uno de los principales requerimientos para cobrar el bono, en caso de que se apruebe, es:

No recibir ingresos por Prestación por Desempleo , Programa Progresar , Programa Potenciar Trabajo

, , Ni ser titular de la Tarjeta Alimentar, ni ningún plan social o programa que sea otorgado por los Gobiernos nacional, provincial o municipal

De esta manera, podrán anotarse las personas que no tengan: