Aumenta el pan en varias provincias, con el AMBA en debate

Ante la escasez de la harina subsidiada, varias provincias empezaron a aumentar el kilo de pan y las especialidades, como ocurrió todo el año, a pesar de que el Gobierno ha elevado los controles junto a gobernadores, intendentes, y asociaciones de consumidores.

Si bien la Federación Argentina de la Industria del Pan (Faipa) no ha dado todavía una señal clara al respecto a subas de precios, las entidades provinciales avanzaron con subas como es el caso de “Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Córdoba”, detallaron a BAE Negocios fuentes del retail.

Por ejemplo, la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA) -presidida por Cristián Di Betta- informó a este medio que deja un precio sugerido de 390 pesos, frente al costo actual de 360 pesos, un alza de 10%. “Nosotros aumentamos el viernes pasado”, señaló Di Betta.

En el caso del AMBA, los incrementos no están consensuados pero off the record, “vienen semanas calientes, con el cierre de las paritarias y muy probablemente un aumento del kilo de pan y las especialidades”.

“Por el momento, no está cerrado. La gente no llega a fin de mes y hay que aguantar un poco porque un aumento no ayudaría”, señaló una fuente bonaerense. “Lamentablemente son muy pocos los molinos que se sumaron al plan, aunque está dentro el más importante (en alusión a Molinos Cañuelas)”, añadieron desde la entidad. “El que más está entregando es Molinos Cañuelas pero acá no se involucraron muchos (por los molinos)”, manifestó una fuente del sector panadero.

Críticas a molinos

Desde el empresariado, piden “la dureza que hubo en otros momentos porque los proveedores hacen lo que quieren”. Para tomar conocimiento de la gravedad de la situación, “sólo el 30% de la harina comprada está subsidiada”, ampliaron.

En esta dirección, las fuentes afirmaron: “Desde el BICE dijeron que el conocido fideicomiso tiene destinados más de 10 mil millones de pesos y que se está cumpliendo con los pagos en forma correcta”.

Del otro lado, un reducido espacio conformado por panaderos no agupados en Faipa (empresarios del Conurbano) se reunió para llegar a un acuerdo sobre la lista de precios del pan, con un precio mínimo sugerido entre $430 y $460 pesos. El titular del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, habló sobre el nuevo aumento en el producto, y dijo que "dados los reiterados aumentos que tenemos en materia prima, combustibles, repuestos de las máquinas, la disparada de la harina que se fue a 3.600 pesos.

En los últimos datos del Indec de septiembre, el kilo de pan francés subió 6,8% en el mes y el de pan de mesa 5,5%. En lo que respecta al año, el "pan y cereales", mostraron una suba acumulada de un 74% en el Gran Buenos Aires y en el Noroeste un aumento del 84,9%.