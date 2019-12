Autopartistas quieren que Kulfas investigue a Renault por abuso de posición dominante

En uno de los "expedientes más calientes" que el Ministerio de Desarrollo Productivo heredó del gobierno anterior, la cartera que encabeza Matías Kulfas debería resolver si abre una investigación a la automotriz Renault, en el marco de una causa iniciada por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), por presunto abuso de posición dominante en el mercado.

Fuentes de AFAC señalaron ayer a BAE Negocios "el gobierno anterior terminó su mandato y no decidió si abre una investigación a Renault, frente a las numerosas pruebas que habíamos presentado". De hecho, en una fecha sumamente llamativa como el pasado 9 de diciembre, un día antes del traspaso de mando, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) "se deshizo del expediente argumentando que no tenía competencia y lo mandó al área de la Dirección de Competencia Desleal".

Desde la entidad que nuclea a los fabricantes de piezas reclaman que se investigue si Renault Argentina comete "abuso de posición dominante" en la relación con sus proveedores de piezas, como por ejemplo con el pago de valores atrasados en dólares. El pedido de investigación mencionado expone cuestiones generadas por una situación de monopolio de Renault (comprador único) sobre los proveedores argentinos que producen para esa terminal.

Esto se produce porque la firma francesa es la única demandante de partes diseñadas y desarrolladas para la fabricación de su marca, como así también para sus repuestos, recuerdan en AFAC, citando un fragmento de un comunicado difundido meses atrás. En la cámara de autopartes razonan que ante la vasta cantidad de pruebas documentadas, al menos la investigación debería comenzar y para ello, no se descarta una comunicación con Kulfas o la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

"Existen 110 proveedores de Renault que hace muchísimo tiempo que se tienen que aguantar estas prácticas condenables" en una situación de mercado deprimido donde la producción caerá este año, señalaron a BAE Negocios fuentes del sector autopartista. Entre las posibles prácticas abusivas de Renault, se encuentran: restricciones para abastecer al mercado de reposición independiente; facultad de terminar los contratos con las autopartistas sin causa ni indemnización; control de los cambios accionarios de los proveedores; reserva del derecho de imponer co-proveedores con responsabilidad solidaria; control unilateral de los productos; y el no reconocimiento de mayores costos derivados del aumento del tipo de cambio, costos de materias primas, mano de obra u otras variables económicas.