El bono a jubilados fue confirmado para noviembre 2022, entre los beneficios que recibirá este grupo. Se trata de una ayuda de entre $4.000 o $7.000 que actualmente desarrolla su calendario de pago de Anses.

Por su parte, el bono de 45000 ya fue confirmado por el Gobierno para los sectores más vulnerables. Quienes se encuentren por debajo de la línea de indigencia y cumplan con ciertos requisitos tendrán que actualizar sus datos en Mi Anses menú.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibe un refuerzo, por la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social. También destinada a otras prestaciones, entrega hasta $18.000 para cubrir los costos de la canasta básica de alimentos.

Pago a jubilados del bono 2022

El bono de 45000 el próximo mes para sectores vulnerables tiene como condición no recibir ningún programa del Estado. Sin embargo, todavía no se confirmó si las jubilaciones y pensiones estarán incluidas dentro de esa denominación, pero como el bono de $7.000 que cobran desde septiembre se seguirá entregando en noviembre, es probable que no se pisen ambos beneficios.

El extra de $7.000 y $4.000 que entrega la Anses en octubre está dirigido a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Se trata de la segunda cuota del bono que se pagó en septiembre y continúa en vigencia en octubre y noviembre. En total, los titulares de jubilaciones y pensiones cobrarán un plus de $21.000 si cumplen un requisito.

Calendario de pago jubilados bono de $7.000

De cuánto es el bono

Reciben $7.000 las personas que cuentan con ingresos equivalentes a un haber mínimo.

El bono irá decreciendo hasta los $4.000, monto que cobrarán quienes cuentan con ingresos equivalentes a dos haberes mínimos.

Aumento a jubilados

El bono de $7.000 o $4.000 se suma al aumento por movilidad del 15,53% que se otorga en septiembre, octubre y noviembre.

En este sentido, el ministro de Economía, Sergio Massa, detalló que con el bono "la jubilación mínima pasará de $37.525 a $50.353, mientras que, quienes perciban hasta 2 jubilaciones mínimas pasarán a cobrar de $75.050 a $90.705. Es decir, ninguna jubilación quedará por debajo de los 50 mil pesos".

La finalización de entrega de este bono coincide con el aumento que reciben jubilados a fin de año, además de la recepción del medio aguinaldo.

Cronograma de pago jubilados octubre 2022

Jubilados y pensionados con haberes que no superen los $48.729

DNI terminados en 0: miércoles 12 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 13 de octubre

DNI terminados en 2: viernes 14 de octubre

DNI terminados en 3: viernes 14 de octubre

DNI terminados en 4: lunes 17 de octubre

DNI terminados en 5: martes 18 de octubre

DNI terminados en 6: miércoles 19 de octubre

DNI terminados en 7: jueves 20 de octubre

DNI terminados en 8: viernes 21 de octubre

DNI terminados en 9: lunes 24 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes que superen los $48.729

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de octubre

Jubilados noviembre 2022

Jubilados y pensionados con haberes que no superen los $48.729

Documentos terminados en 0, a partir del día 8 de noviembre de 2022.

Documentos terminados en 1, a partir del día 9 de noviembre de 2022.

Documentos terminados en 2, a partir del día 10 de noviembre de 2022.

Documentos terminados en 3, a partir del día 11 de noviembre de 2022.

Documentos terminados en 4, a partir del día 14 de noviembre de 2022.

Documentos terminados en 5, a partir del día 15 de noviembre de 2022.

Documentos terminados en 6, a partir del día 16 de noviembre de 2022.

Documentos terminados en 7, a partir del día 17 de noviembre de 2022.

Documentos terminados en 8, a partir del día 18 de noviembre de 2022.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de noviembre de 2022.

Jubilados y pensionados con haberes que superan los $48.729