La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará esta semana con el calendario de septiembre para jubilados y pensionados, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE). Además, analizan el depósito de un bono especial para las personas que no reciban prestaciones.

Ya sin la entrega de un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4), el organismo que dirige Fernanda Raverta empezará a abonar el bono de $21.000 para jubilados, mientras que AUH y AUE serán beneficiados con el monto de hasta $18.000 de la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social.

Por su parte, Anses discute la implementación de un nuevo bono especial para aquellas personas que estén por debajo de la línea de indigencia y que no cuenten con ningún tipo ayuda social.

Sin embargo, el organismo previsional continúa con la asistencia a los sectores menos favorecidos a través de planes en conjunto con otras áreas del Gobierno como el programa Acompañar del ministerio de Mujeres y el aumento a las Becas Progresar del Ministerio de Educación.

Bono especial de Anses: dólar soja y Juan Grabois

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el pago de un ayuda para aquellos que estén por debajo de la línea de indigencia, que será financiado con una parte de lo que el país recaude con el dólar soja, que busca incrementar la liquidación del campo.

Este compromiso por parte del Gobierno quedó formalizado en el Decreto de Necesidad y Urgencia que establece un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones agropecuarias.

Anses entregará un bono especial

"Créase el FONDO INCREMENTO EXPORTADOR, con la finalidad de financiar una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad. A tal efecto, se tendrá en cuenta, al momento de establecerla, si las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea otorgado por el Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios", establece el artículo nº9 del decreto 576/2022.

El Frente Patria Grande, encabezado por Juan Grabois, fue el que hizo del tema su principal reclamo al Gobierno, al pedir la creación de un salario básico universal. Si bien consideran que la medida "no es suficiente, es un avance".

Finalmente habrá un refuerzo de ingresos para los más vulnerables: https://t.co/Hr1txNIpht pic.twitter.com/Xsr2DPE7Mi — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 5, 2022

Quienes cobran el bono de emergencia de Anses

A pesar de que aún no hay mucho detalles al respecto, del decreto se desprende que se buscará asistir a aquellas personas que no alcanzan a cubrir sus necesidades de alimentación y que contempla al universo de trabajadores de la Economía Popular que hoy no está incluido en los programas sociales.

Se trata de personas que están en la informalidad, sin hijos (no cobran AUH ni Tarjeta Alimentar) y no ingresaron al Potenciar Trabajo.

Monto y fecha de cobro del bono

El texto publicado en el Boletín Oficial adelantó que el monto será definido por el Ministerio de Economía, será un pago extraordinario y de alcance nacional para aquellos trabajadores informales por debajo de la línea de indigencia.

El pago del bono todavía no tiene fecha de cobro, pero se esperan más precisiones en los próximos días.