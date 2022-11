Bono, swap y la relación comercial bilateral en la agenda de reunión de Fernández y Xi Jinping

Enviada especial a Bali - Grupo Crónica

Una de las reuniones más importantes que el presidente Alberto Fernández mantendrá en el marco de la Cumbre de líderes del G20 en Bali, Indonesia, es la que tendrá con su par de China, Xi Jinping. Al objetivo de ampliar el Swap chino, que en la actualidad asciende a unos 18.500 millones de dólares, con el fin último de fortalecer las reservas del Banco Central; se sumó otra idea del ministro de Economía, Sergio Massa, para atacar fuertemente el problema del déficit comercial que la Argentina mantiene con el gigante asiático.

El titular del Palacio de Hacienda considera necesario que China suscriba un bono argentino soberano expresado en yuanes que la Argentina pueda usar para comprarles, como hacen en Estados Unidos. Dialogó sobre este punto con Fernández y el canciller Santiago Cafiero en el vuelo de Francia a Indonesia, los dos destinos de la gira presidencial. El asunto es preocupante: solo este año, el déficit estaría en 8 mil millones de dólares.

“Vamos a plantear que en la relación desigual sólo se beneficia China, con quien tenemos un problema de déficit del tamaño de toda la deuda externa”, se le escuchó decir a Massa según contó una fuente de la comitiva a Grupo Crónica. Para el titular del Palacio de Hacienda, esta opción es más importante que buscar la ampliación del swap (sería de hasta USD 5.000 millones más). Fernández comparte la idea pero, a su entender, el camino del bono debe presentarse en términos decorsos.

China es nuestro segundo socio Comercial. Entre 2017 y 2021, las exportaciones totales de Argentina pasaron de USD 4325 millones aproximadamente a USD 6.156 millones. En particular, las exportaciones de soja pasaron de USD 2.414 millones a USD 1.782 millones, no obstante las exportaciones de carne aumentaron desde USD 507 millones en 2017 a USD 1.889 millones en 2021. Asimismo, las exportaciones de vino crecieron desde USD 23 millones a USD 25 millones en los últimos 5 años.

Opción al swap con China

“Hoy el swap es un cuento chino”, le dijo Massa a un funcionario de la comitiva y agregó que el foco hay que ponerlo en otro lado, porque “el 2014 fue malo de déficit comercial pero en 2017 y 2018 fue una catástrofe”.

Este martes, entre 17.30 a 17.50 (6.30 y 6.50 hora de Argentina), Fernández tendrá su primera reunión bilateral, con el presidente de China, Xi Jinping, en el hotel Mulia. Está previsto que tenga una duración de 30 minutos y que por la delegación de Argentina participen, además del Presidente, el ministro de Economía, Sergio Massa; el canciller Santiago Cafiero; la secretaria de Comercio Exterior, Cecilia Todesca; el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y el secretario de la Jefatura de Gabinete Juan Manuel Olmos.

Es la segunda reunión bilateral presencial de ambos presidentes en el año, la primera había sido en febrero de este año en Beijing, en el marco de la visita de Estado realizada durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde la Argentina firmó la adhesión a la Ruta de la Seda y se acordó un plan de inversión en infraestructura.

En la bilateral del martes se buscará avanzar en inversiones para la producción de litio, teniendo en cuenta que seis de los nueve emprendimientos de ese mineral en la argentina están financiados por capitales chinos.

Represas y capitales chinos

Hay otras dos cuestiones centrales a tratar con Jinping para apresurarlas: las construcciones de represas y centrales nucleares en la Argentina, también con inversión china. Por su parte, desde enero de 2020 se registran anuncios de inversión de mineras chinas por USD 2.618 millones, a los que hay que sumar el anuncio de comienzos de este mes de Tibet Summit Resources Co. Ltd. por USD 2.200 millones en sus dos proyectos en Salta (Salar Diablillos y Salar Arizaro). Actualmente tienen presencia en Argentina las empresas Jiangxi Ganfeng Lithium Co, Hanaq Group, Tsingshan Holding Group, Zangge Mining Group Ltd., Zijin Mining Group y Shandong Gold Mining Co.

De los 9 proyectos con capitales chinos en Argentina, 6 corresponden al litio. En 2021, el 42,29% del litio exportado por Argentina tuvo como destino a China

Además de la bilateral con Fernández, Xi Jinping tendrá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la primera reunión presencial desde que asumió el mandatario norteamericano.

Asunto Malvinas



En otro orden, vale destacar en la previade la bilateral que China ha apoyado los derechos de soberanía de la Argentina en la cuestión Malvinas, a diferencia de otros países que apoyaron la reanudación de las negociaciones sin expedirse sobre la soberanía. A su vez, nuestro país ha apoyado invariablemente el principio de “Una Sola China” y el desarrollo pacífico de las relaciones “a través del estrecho”.

Argentina y China comparten la misma visión acerca de la aplicación del principio de integridad territorial en el derecho internacional, especialmente en casos de ocupaciones ilegales de territorios o de intentos de secesión. Tal coincidencia conlleva el reconocimiento de "una sola China" por parte de la Argentina y de la soberanía argentina sobre Malvinas de parte de China.