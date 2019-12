El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, dio en conferencia de prensa los principales lineamientos de la política económica del gobierno de Alberto Fernández, con definiciones sobre la deuda, el FMI, la renegociación con los acreedores.

Pero, ¿cómo piensa Martín Guzmán? ¿Cuáles son las convicciones que lo guían? Un informe de Bull Market resumió las diez ideas clave de este joven economista:

1 - La resolución de la última crisis de deuda muestra la importancia de recuperar la sostenibilidad de la deuda. El alivio de la deuda es condición necesaria pero no suficiente para una recuperación. ej 2001: tipo de cambio real alto competitivo, buenas condiciones externas y cambio de la estructura productiva a una más dinámica.



2 - Cupones del PIB pueden mejorar el trade-off entre sustentabilidad. Pueden ser un buen instrumento para cerrar un canje cuando no hay convencimiento por parte de los acreedores. Sin embargo, los warrants han sido costosos. Si ajustamos la reestructuración de 2005 y 2010 por los pagos de los warrants y los pagos a los holdouts la quita alcanza sólo al 20%.



3 - Para retornar a mercados internacionales es necesario una alta participación en el canje. El canje de 2005 (76%) no fue suficiente. Se deberá buscar un % como el de 2010 (93%).



4 - Es caro para un país meterse en una disputa legal prolongada bajo Ley NY. Tasa punitoria de NY de 9% anual.



5 - Hay mucha discrecionalidad en juzgados de NY. Jueces no entienden naturaleza y alcance de las reestructuraciones. Debate sobre la necesidad de encontrar una alternativa sobre resolución de conflictos de deuda que evite recurrir a juzgados.



6 - Too late, too little. Reestructuraciones de deuda suelen ser tardías y con quitas no suficientes para aliviar al país. La mitad de las reestructuraciones terminan en una nueva reestructuración a los 3 años salvo boom de buena suerte (commodities, socio comercial, etcétera).



7 - Principios para una reestructuración de deuda: Soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, igualdad de trato a acreedores, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad.



8 - Restablecer la sostenibilidad de la deuda fundamental para recuperación económica. Imprescindible evitar too little, too late.



9 - Reperfilamiento deuda privada: sin servicios de deuda 2020-2021, convergencia al superávit fiscal, no más desembolsos del FMI. No default en diciembre. Deadline: marzo 2020.



10 - Guzmán se muestra a favor de tipos de cambios múltiples vía impuestos en paper 2017: "Dadas restricciones: TCR múltiples con único TCN más impuestos (como retenciones) a sectores con menores derrames de productividad. Objetivo: que el mercado asigne más recursos a la producción de lo que tiene más derrames positivos para la sociedad".