El presidente Alberto Fernández confirmó que el Gobierno tiene intenciones de implementar una serie de modificaciones al impuesto a los Bienes Personales, que figuran en el proyecto de la ley de Solidaridad. Entre ellas se incluye volver a las alícuotas que regían en 2015 (antes de que el ex mandatario Mauricio Macri las reduzca) y duplicar el gravamen para los bienes radicados en el exterior.

“Bienes Personales va a volver a tener la alícuota del 2015. Lo que vamos a hacer ahora, que no se ha hecho nunca, es gravar los bienes que están en el exterior” con un porcentaje mayor, afirmó Fernández durante una entrevista con Telefé.

Sobre esto, amplió: “Cuando el bien está en el exterior, la alícuota se multiplica por dos. Si los bienes financieros se repatrian a la Argentina, pagan como si estuvieran en la Argentina. Es decir que beneficiamos a los que ingresan capitales al país”, argumentó el Presidente al respecto del cambio que se votará en el Congreso en el marco del proyecto de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva".

“No me parece que sea importante 2,5 puntos de alícuota. Los que tienen bienes en el exterior son los que mejor están. A ellos también les pido solidaridad en este momento”, remarcó, respecto a quienes pagarán el porcentaje más alto por mayor valor de sus bienes fuera de la Argentina.

¿Cómo quedará el régimen de Bienes Personales?

En el esquema actual, el mínimo no imponible a partir del cual se paga el impuesto de Bienes Personales es de dos millones de pesos, monto que no incluye la vivienda propia para uso habitacional hasta un valor de 18 millones de pesos. Fernández no mencionó si estos parámetros serán modificados o no.

La alícuota es del 0,25% para los primeros $3 millones que superen el mínimo no imponible; del 0,5% a partir de esos $3 millones hasta los $18 millones; y del 0,75% para el monto que exceda los $18 millones a partir del mínimo no imponible.

Fernández anunció una escala de alícuotas en cuatro niveles, al igual que sucedía previo a 2015: 0,5% para el primer tramo, 0,75% para el segundo, 1% para el tercero y 1,25% para el más alto.

De aprobarse este nuevo esquema, los bienes radicados en el exterior pagarían el doble que aquellos que se encuentren en terreno nacional, por lo cual cada categoría estaría gravada en 1%, 1,5%, 2% y 2,5%, respectivamente.