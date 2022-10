Anses continúa con el calendario de pago de octubre 2022, del que forma parte el bono de entre $4.000 y $7.000 para quienes cumplan con ciertos requisitos. Se trata de una asistencia económica para los sectores más vulnerables, a raíz de la situación económica.

En tanto, el Gobierno anunció la entrega del bono de $45.000 para fin de año, destinado a quienes se encuentran bajo la línea de indigencia. Serán cerca de 2,5 millones de personas las que lo reciban.

Si bien no está confirmado, jubilados y pensionados no cobrarían este monto, ya que adelantaron que será para quienes no cobren programas del Estado. Además, este grupo cobrará en noviembre el bono de entre $4.000 y $7.000, cuyo calendario se desarrolla actualmente.

Sin una Tarjeta Alimentar para jubilados y pensionados (este beneficio está disponible para la AUH y la AUE), se resolvió la entrega de una asistencia extraordinaria.

Bono Anses: jubilados y pensionados cobran un refuerzo

El extra de entre $4.000 y $7.000 que entrega la Anses en octubre está dirigido a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El bono de 45000 el próximo mes para sectores vulnerables tiene como condición no recibir ningún programa del Estado. Sin embargo, todavía no se confirmó si las jubilaciones y pensiones estarán incluidas dentro de esa denominación.

Pero como el bono a jubilados que cobran desde septiembre se seguirá entregando en noviembre, es probable que no se combinen ambos beneficios.

anses.gob.ar informó la fecha de cobro del bono a jubilados

Requisitos del bono

El bono de $4.000 lo cobrarán aquellas personas que tengan un equivalente a dos haberes mínimos e irá creciendo progresivamente hasta llegar a los $7.000, monto que reciben quienes perciben el equivalente a un haber mínimo.

Cuándo se paga el bono

El cronograma de pago del bono se desarrolla así:

Cuotas del bono:

Septiembre

Octubre

Noviembre

En total, los titulares de jubilaciones y pensiones cobrarán como máximo un plus de $21.000 entre los tres meses.

Cronograma de pago Anses octubre 2022

Fecha de cobro jubilados

Jubilados y pensionados con haberes que no superen los $48.729

DNI terminados en 0: miércoles 12 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 13 de octubre

DNI terminados en 2: viernes 14 de octubre

DNI terminados en 3: viernes 14 de octubre

DNI terminados en 4: lunes 17 de octubre

DNI terminados en 5: martes 18 de octubre

DNI terminados en 6: miércoles 19 de octubre

DNI terminados en 7: jueves 20 de octubre

DNI terminados en 8: viernes 21 de octubre

DNI terminados en 9: lunes 24 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes que superen los $48.729