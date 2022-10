Ya se confirmó que se pagará un bono de $45.000 similar a un IFE aunque para un sector mucho más reducido en dos cuotas. Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará más beneficios en noviembre e incluye el pago del Refuerzo de $20.000.

Mientras tanto, el organismo emplea diferentes herramientas para ayudar a los sectores con menores ingresos. Actualmente, mantiene abiertas las inscripciones a niños hijos de AUH para ingresar a un programa de deportes "Hay Equipo" y sigue otorgando las Becas Progresar del Ministerio de Educación.

Además, de estas ayudas entregadas por Anses se suman el bono de $7.000 que se va a pagar en noviembre, el Refuerzo de $20.000 para tres grupos y el bono de $45.000 similar al IFE.

1. Bono de $7.000 en noviembre

El Ministro de Económica, Sergio Massa, confirmó el pago de un bono de $7.000 para jubilados y pensionados que se abonaría en tres meses: septiembre, octubre y noviembre.

Monto del bono a jubilados

El monto varía según los ingresos que cobren los beneficiarios:

Cobran bono de $7.000 : jubilados y pensionados con ingresos que no superen un haber mínimo.

: jubilados y pensionados con ingresos que no superen un haber mínimo. Cobran $4.000: jubilados y pensionados con hasta dos haberes mínimos.

2. Refuerzo de $20.000 para tres grupos

El Refuerzo que paga Anses es la entrega de $20.000 por hijo o hija para titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) en total.

Dicho beneficio se otorga para asistir a los trabajadores con menos ingresos frente a la inflación y para lograr que se ubiquen por encima de la línea de la pobreza.

Los tres grupos que cobran el Refuerzo de hasta $20.000 en Anses:

Trabajadores en relación de dependencia, del sector público o privado.

Trabajadores temporarios.

Titulares de la Prestación por Desempleo

3. Bono de $45.000 similar al IFE

Lo cierto es que, además, más de dos millones de personas accederán a un nuevo bono que entregara el Gobierno y se estima que sea un bono de 45 mil similar a un Ingreso Familiar de Emergencia pero con un alcance mucho menor.

Alcance del bono similar al IFE

El ministro de Economía, Sergio Massa, indicó que el bono estará destinado exclusivamente a los que "hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la asignación universal, no tienen seguro desempleo, ni trabajo". En detalle, el ministro precisó en Radio Rivadavia que el refuerzo será para "adultos mayores sin ingresos".

Fecha de cobro del nuevo bono

Según informó Massa, el bono se pagará en dos cuotas, una en noviembre y otra en diciembre.

“Hay una decisión de avanzar en los grupos de mayor riesgo con un refuerzo alimentario para adultos mayores, sin ningún ingreso, en noviembre y diciembre, para que puedan acceder al mínimo básico alimentario”, explicó Massa.

Con el celular, consultá si cobrás un Bono o Refuerzo

Ingresá a Mi Anses en anses.gob.ar o desde la APP de Anses Con CUIL y Clave de Seguridad Social Ingresar a la pestaña "Cobros" Luego Fecha y Lugar de cobro.