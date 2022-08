Con un vencimiento menor gracias al canje, el Tesoro saldrá a buscar pesos

Con obligaciones mucho menores debido al exitoso canje del 85% para la deuda de corto plazo, la Secretaría de Finanzas saldrá hoy a buscar al menos $90.000 millones para cubrir los vencimientos que todavía restan enfrentar esta semana. Aun así, queda claro que esa cantidad será un piso y que el gran test aparecerá por el lado de la cantidad de pesos extras que pueda conseguir. Y es que, más allá de las relajadas condiciones de los vencimientos, deberá cubrir también el déficit fiscal, que, en el mejor de los casos pasará del 1,05% del PBI en el primer semestre al 2,5% de la meta a diciembre pactada con el El Fondo Monetario Internacional .

Las cuentas eran mucho más complejas antes del canje realizado por la nueva gestión del Ministerio de Economía. Para esta semana, según marcaba la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) a mediados de julio, vencían originalmente Lecer por $317.368 millones y Lepase por $31.192 millones.

"Tras el canje, los vencimientos en esta ocasión descendieron de $425.000 millones a $111.000 millones", calcularon desde Portfolio Personal Inversiones. Ahora, el Tesoro saldrá a buscar solo $40.000 millones en Lelites al 31 de agosto, otros $30.000 millones en Ledes al 30 de noviembre y otros $20.000 millones en Lecer al 17 de febrero.

En adelante, con el canje realizado, que fue apuntalado principalmente por la participación del BCRA, que en la previa había comprado Letras del Tesoro por $1,2 billón, generando una fuerte emisión monetaria, se espera que las licitaciones comiencen a funcionar más como testeos de mercado. De todas formas, el ingreso de los privados al canje fue importante y la consultora FMyA, del economista Fernando Marull, estimó que ingresó el 62% de los tenedores de esas Letras.

El Gobierno buscará en adelante cancelar vencimientos por $479.991 millones entre agosto y octubre y por otros cerca de $500.000 millones para noviembre-diciembre. Para agosto, los vencimientos pasaron a totalizar solo $115.318 millones gracias al canje (antes llegaban a $615.862 millones). Para septiembre se ubicarán en $209.337 millones (eran por $1,1 billón). Y para octubre serán $155.336 millones (anteriormente, $807.068 millones).

Pero la cuenta no termina ahí. Lo que viene no será tan sencillo, tomando en cuenta la necesidad de cumplir la meta de emisión monetaria pautada con el El Fondo Monetario Internacional y la promesa de Massa de no pedir más adelantos transitorios. Y es que, además, deberá buscar pesos para financiar el rojo primario, lo que según el presidente de Patente de Valores, Santiago López Alfaro, implicará necesidades de financiamiento extra por $600.000 millones o $700.000 millones.



Es decir que, más allá de lo mínimo necesario para cubrir los vencimientos y alcanzar un rollover de 100% de la deuda en pesos, el Tesoro deberá salir a convencer al mercado para llevarse endeudamiento extra. Después de las vacilaciones de los meses previos, lo cierto fue que en julio llegó a una renovación del 195%, de la mano de una fuerte suba en las tasas de interes que, ahora que lideran el sendero de la remuneración al ahorro en pesos, llegaron a un TEA de 90%, ganándole ya a la inflación esperada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) para los próximos 12 meses, de 83,1%, aunque bien por debajo de las de julio y agosto, de 7,4% y 5,9%