La secretaria de Energía, Flavia Royón, confirmó hoy que los aumentos de las tarifas de luz que iban a llegar con las facturas de octubre pasarán a noviembre, dado que se aplicarán desde este mes. Además, aclaró que se trata de un universo conformado por los usuarios catalogados como de altos ingresos, y los de bajos y medianos recursos que por distintas condiciones no se registraron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

La funcionaria de la cartera económica de Sergio Massa aclaró que "para los comercios, la segmentación comenzó el primero de septiembre, lo que se postergó para el primero de octubre es el retiro de subsidios para aquellos que no estaban inscriptos en los N1 (altos ingresos), el resto sigue igual".

���� Flavia Royón, secretaria de Energía de la Nación, explicó por qué no hay aumento de tarifas. pic.twitter.com/rYNmhJ9S0k — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 4, 2022

En el marco de la presentación del informe de su área sobre el proyecto de Presupuesto 2023 y en intercambio con diputados, afirmó ayer que "se reducirá en un 20% el beneficio los sectores de altos ingresos y no inscriptos, para luego, en dos etapas sucesivas, avanzar en porcentajes del 40% para cada una". No obstante, para los usuarios del grupo N2 (bajos ingresos) no estaba prevista la quita de subsidios, sino que por el momento, el aumento comenzará para los usuarios no residenciales de energía eléctrica, es decir, comercios y pymes.

Según estimaciones del Gobierno, el 35% de los usuarios de energía eléctrica, sobre un total de 15 millones, no se anotó en el formulario RASE para mantener los subsidios.

Al 1º de octubre, 9.824.721 hogares completaron la carga del formulario. Unos 433.470 hogares corresponden a la tarifa 1, que son los de ingresos altos que van perdiendo los subsidios gradualmente; 5.627.097 corresponden a la tarifa 2, que son los de ingresos bajos y que mantendrán los subsidios, mientras que 3.764.154 de hogares se enmarcan en la tarifa 3, de ingresos medios que mantienen los subsidios.

Cómo anotarse en el subsidio de tarifas o darse de baja

El formulario de inscripción para mantener los subsidios de luz y gas sigue disponible para todos aquellos usuarios que aún no lo hayan completado. También, está la posibilidad de que quienes ya no quieran contar con el beneficio por alguna razón —por ejemplo, para poder seguir comprando dólares— se den de baja.

Cómo inscribirse al subsidio:

Ingresar a la página del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía: https://www.argentina.gob.ar/subsidios

Luego a la sección “Completar el formulario de inscripción”.

Completar los datos personales que pide la declaración jurada y seguir los pasos

Cómo renunciar al subsidio: