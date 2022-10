Mientras en noviembre continúa el pago del bono de $7.000 para jubilados, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abonará el próximo mes un bono de 45 mil pesos a modo de Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos, que se incorpora a las asistencias que el organismo tiene a disposición de sus beneficiarios. La inscripción para poder acceder a este plus comienza el lunes 24 de octubre.

Este bono similar al IFE, destinado a los sectores más vulnerables, se abonará en dos cuotas en noviembre y diciembre, cuyo valor es superior a la Canasta Básica Alimentaria para adultos de $18.360.

Sin embargo, el nuevo bono de $45.000 no llegará a ser un Ingreso Familiar de Emergencia o IFE 5, ya que solo lo recibirán dos millones en situación de indigencia y no el universo de 9 millones de personas asistidas durante la pandemia del coronavirus.

El nuevo bono de Anses fue anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa y está previsto que sea financiado por lo recaudado del dólar soja.

Bono 45 mil: quiénes no cobran el beneficio

"Hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la asignación universal, no tienen seguro desempleo, ni trabajo", dijo Massa en referencia al universo que abarcará la entrega del nuevo bono Anses.

Es decir, que no se incluye a titulares de planes sociales de Anses ni cualquier otro grupo que reciba algún tipo de ayuda del Estado.

Quiénes sí acceden al nuevo bono

Por lo tanto, los requisitos para acceder al Refuerzo o bono de $45.000 serán:

Tener entre 18 y 64 años

No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo

No contar con Obra Social o Prepaga

No ser titular de ninguna prestación

IMPORTANTE. Entre las prestaciones NO compatibles se encuentran:

Jubilaciones

Pensiones de todo tipo

Asignación Universal por Hijo ( AUH )

) Asignación por Embarazo ( AUE )

) Asignaciones Familiares ( SUAF )

) Becas Progresar

Prestación por Desempleo

Potenciar Trabajo

Programa Acompañar

"Así como en su momento hicimos el IFE, ahora vamos a sacar este bono y con él, vamos a llegar a los más marginados, olvidados y postergados", concluyó el Presidente Alberto Fernández al anunciar el bono.

Cuándo cobro Anses: primera cuota del bono

El pago de la primera cuota será el lunes 14 de noviembre por terminación de documento. El monto a cobrar será de $22.500 en los meses de noviembre y diciembre.

Bono de Fin de año Anses: tres maneras para anotarse

Las inscripciones estarán habilitadas a partir de este lunes 24 de octubre y el formulario para anotarse estará en www.anses.gob.ar.

El trámite es personal y aquellos que no cuenten con un celular o computadora podrán acercarse sin turno previo a cualquiera de las oficinas de Anses para anotarse.

La tercera opción es a través de los operativos territoriales que Anses lleva a cabo en los barrios. Los interesados pueden chequear en https://www.anses.gob.ar/operativos-territoriales cuál es el más cercano a su domicilio y así no tener que concurrir a una oficina de Anses.