A la espera el nuevo bono para jubilados y pensionados que confirmó ayer Sergio Massa, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con beneficios exclusivos para las personas que cobran haberes a través del organismo.

Continúa el calendario de pagos para las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), según terminación de documento. También se siguen abonando programas sociales como la Tarjeta Alimentar de $18.000 del Ministerio de Desarrollo Social o el Plan Acompañar para mujeres y personas LGBT+ del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Por otra parte, el organismo que dirige Fernanda Raverta permite solicitar un monto de $240.000 a través de los créditos Anses. Debido al aumento del 15,53% en los montos de asignaciones, jubilaciones y pensiones, los requisitos de acceso a los préstamos personales cambiarán en septiembre.

Créditos Anses 2022

Las líneas de préstamos disponibles en Anses son:

- Créditos para jubilaciones y pensiones

- Créditos para Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez

- Créditos para pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos)

- Créditos para pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos

- Créditos para Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

Créditos Anses 2022 para jubilados y pensionados

Préstamos para jubilados Anses

Jubilados y jubiladas pueden recibir un crédito entre $5.000 y $240.000 para pagar en 24, 36, ó 48 cuotas.

Los requisitos para acceder son:

- Residir en el país.

- Tener hasta 92 años a la hora de finalizar el crédito.

- La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual del solicitante.

La última condición, que refiere a la cuota mensual, cambiará en septiembre por el aumento en los haberes de jubilaciones y pensiones.

Un jubilado con un ingreso mínimo de $37.525 en agosto puede pedir un crédito con una cuota mensual de $11.257. Con el aumento y bono de $7.000, las jubilaciones y pensiones mínimas alcanzarán los $50.353 en septiembre.

En este sentido, desde el próximo mes el límite de cuota de Créditos Anses para el haber mínimo será de $15.075.

Cómo pedir un Crédito Anses

1. Ingresá a Mi Anses en anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Reuní la documentación necesaria: DNI y CBU de cuenta bancaria.

3. Solicitá el crédito en el menú Créditos ANSES > Solicitar crédito - Jubilaciones y Pensiones (o la prestación que corresponda).

4. Elegí el monto y plazo que prefieras.

5. Enviá la solicitud y descargá el comprobante.