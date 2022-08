Los jubilados y pensionados que cobran haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) podrán acceder a beneficios económicos exclusivos en agosto y septiembre.

Ya sin el pago del IFE 4 y frente a la suba del dólar hoy, la Anses anunció un aumento del 15,53% y un bono de $7.000 para los jubilados y pensionados. Con este refuerzo, el haber mínimo alcanzará desde septiembre un valor de $50.353.

Además, este grupo podrá acceder a créditos personales de hasta $240.000 haciendo un trámite de simples pasos en Mi Anses.

Por otra parte, continúa la entrega de asistencias económicas del Gobierno nacional, como el plan Fomentar Empleo del Ministerio de Trabajo o las Becas Progresar del Ministerio de Educación, que también tendrán un aumento en su monto.

Créditos Anses 2022

Anses ofrece las siguientes líneas de préstamos personales:

- Créditos para jubilaciones y pensiones

- Créditos para Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez

- Créditos para pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos)

- Créditos para pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos

- Créditos para Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

Préstamos para jubilados y pensionados

Créditos Anses para jubilados 2022

Los préstamos para jubilados tienen montos de $5.000 a $240.000, con un plazo de devolución en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa fija de 29%.

Requisitos de préstamos para jubilados

Los requisitos de acceso al Crédito Anses para jubilados son:

1. Residir en el país.

2. Tener hasta 92 años al momento de finalizar el crédito.

3. Las cuotas no pueden superar el 30% de ingresos del solicitante.

La última condición, que refiere a la cuota mensual, cambiará en septiembre por el aumento en los haberes de jubilaciones y pensiones.

Un jubilado con un ingreso mínimo de $37.525 en agosto puede pedir un crédito con una cuota mensual de $11.257. Con el aumento y bono de $7.000, las jubilaciones y pensiones mínimas alcanzarán los $50.353 en septiembre y la cuota máxima ascenderá a $15.105, o a $13.060 si se tiene cuenta el haber sin el bono ($43.535).

Pedir un crédito en Anses

Solicitar un Crédito Anses para jubilados

El préstamo se puede pedir desde una computadora o celular con conexión a internet en la página de Mi Anses.

1. Ingresar a Mi Anses en anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Reunir la documentación necesaria: DNI y CBU de cuenta bancaria.

3. Solicitar el crédito en el menú Créditos ANSES > Solicitar crédito - Jubilaciones y Pensiones (o la prestación que corresponda).

4. Elegir el monto y plazo.

5. Enviar la solicitud y descargar el comprobante.