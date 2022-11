Tristeza, bronca, dolor e impotencia. Todas esas sensaciones formaron parte de la mañana del martes 22 de noviembre. Lo que parecía un comienzo ideal del Mundial Qatar 2022, con la apertura del marcador desde el punto del penal por parte de Lionel Messi frente a Arabia Saudita, se convirtió en una pesadilla.

Si bien el dominio de Argentina en el primer tiempo fue notorio, la trampa táctica del seleccionado saudí logró que el equipo albiceleste quedara 10 veces en offside, un número mayor al que registró en todo el Mundial de Rusia. A su vez, el VAR semiautomático actuó y le anuló tres goles a la Selección argentina, ahogando el grito de los miles de hinchas que coparon el estadio Lusail y de los millones que siguieron el partido desde diferentes partes del mundo.

En el segundo tiempo, los dos goles en un lapso de 5 minutos por parte de los asiáticos fueron un martillazo del que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no pudo recuperarse. La fiesta previa terminó en una enorme decepción: una de las peores derrotas de la historia de la Argentina en la Copa del Mundo. Los Halcones Verdes dieron el primer batacazo en Qatar 2022. El pueblo argentino no podía comprender como un equipo que logró alcanzar un invicto de 36 partidos, con triunfos históricos ante Brasil e Italia en el medio, cayó derrotado ante una selección que solo había logrado tres victorias en cinco participaciones mundialistas.

La frustración de Lionel Messi ante Arabia Saudita

Los nervios y las preguntas sobre el futuro argentino en la Copa del Mundo se hicieron presentes. Sin embargo, horas después del encuentro hubo una noticia que generó un poco de tranquilidad: México y Polonia repartieron puntos en la primera fecha del grupo C y le dieron la chance a la Argentina de depender de sí misma para clasificar a octavos. En caso de ganar ambos partidos, la Selección avanzará de ronda. El primer paso será vencer a México, un enfrentamiento que presenta condimentos especiales: dos selecciones latinoamericanas con historia reciente en Mundiales, un técnico argentino en frente, la batalla en redes sociales y el enfrentamiento entre hinchas que se desató en las calles de Qatar decoran la previa de un partido que "se va a picar".

Será necesario dar vuelta la página y ajustar cosas para estar a la altura. El país todavía cree. Seguir alentando en la cercanía y la lejanía va a ser fundamental. Llegó el momento de cambiar las cábalas con respecto al primer partido y, a dos años de su fallecimiento, rezarle a Diego.

Por esto, el encuentro que se disputará este sábado a las 16 en el mismo estadio en el cual debutó Argentina, será una buena razón para realizar la tradicional juntada con familia y amigos. El horario resulta ideal para hacer una comida al mediodía y sobrellevar la situación lo mejor posible hasta que llegue la hora de sufrir. Debido a que es un partido crucial (como todos los que quedan), la mayoría de los hinchas no tendrá ganas de cocinar. Por esta razón, BAE Negocios propone un plan perfecto para almorzar: disfrutar de una picada.

Picada : una tradición argentina que no escapa de la inflación

El ritual de la picada es propio de la cultura argentina, porque es social y sociabilizador. Todas las personas se sirven de una misma tabla o mesa, comparten, y comen a medida que lo desean, según sus gustos.

La picada se puede consumir entre comidas, como plato de entrada o como plato principal. Este alimento tan tentador presenta un gran valor calórico, su base se centra en fiambres y embutidos, con quesos duros y de pasta, pero actualmente, también se empezaron a elaborar un mayor abanico de posibilidades: muchos negocios incorporaron picadas vegetarianas y aptas para celíacos.

Armar una picada es una muy buena opción para ver los partidos, sobre todo teniendo en cuenta la época del año en la que se desarrolla este Mundial, con altas temperaturas.

El precio de una tabla de quesos y fiambres bien rendidora va a estar definido por el tamaño y la combinación de productos que se quieran incluir. Sin embargo, las empresas y comerciantes están atados a un mercado volátil, donde los considerables e imprevistos cambios no permiten sostener los costos.

En este sentido, algunas semanas atrás el Indec dio a conocer que la inflación de octubre fue del 6,3%, lo que marcó una suba considerable en muchos alimentos que constituyen una tradicional picada: pan francés (3,1%), jamón cocido (5,2%), queso pategrás (5,8%) y salame (6,4%). De esta manera, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 76,6% en los diez meses del año.

Picada argentina, una de las comidas favoritas de la gastronomía regional

Cuánto cuesta una picada

"Empecé en el rubro en 2010. Quería hacer un viaje a Europa y me decidí a hacer picadas para juntar plata. Cuando arranqué, había muy pocas personas que hacían picadas", expresó Gerardo Ferreyro, dueño de "A picar mi amor", una empresa ubicada en Bella Vista, en el Gran Buenos Aires.

En sus inicios, Ferreyro se dedicaba a la preparación de mesas de fiambres y quesos para eventos como cumpleaños o casamientos. Sin embargo, el coronavirus terminó con esto: "Luego de la pandemia no vendimos más. Todos los salones comenzaron a ofrecer su propio catering, fue muy difícil encontrar un lugar en el que te permitan llevar comida de afuera", sostiene.

A partir de allí, el comerciante comenzó con la elaboración y venta de picadas en tablas de madera. "Buscamos agasajar y acompañar a la gente, ya sea en un festejo grande, íntimo o simplemente para regalar a alguien especial y demostrarle su importancia", agregó Ferreyro.

"A picar mi amor" presenta una serie de picadas de fiambres y quesos para deleitarse, acompañadas por pan pero sin la inclusión de bebidas. Estas opciones pueden ser seleccionadas para picar (como una entrada previa a la comida principal) o bien como única comida, donde habrá abundante cantidad de alimentos.

Asimismo, la empresa ofrece una tabla únicamente de quesos: brie, parmesano, saborizado, gruyere, roquefort y otros productos como tomates hidratados, berenjenas en escabeche y aceitunas negras. Esta tabla diagramada como plato principal para 6 personas tiene un costo de $9.000.

Otras variedades de picadas disponibles son la clásica, premium o la favorita de Ferreyro, "De la casa", las cuales presentan un valor de entre $8.300 y $9.000, siempre teniendo en cuenta que 6 personas elegirán dicha tabla como comida principal.

Una de las picadas que ofrece "A picar mi amor", en tabla de madera

En la misma línea también se expresó Mariano Ottonello, dueño de "Tus Picadas", negocio situado en Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires. "Hace más de 30 años que estamos en el rubro. Cuando comencé, las picadas costaban $10 o $15, en todo este tiempo cambiaron muchas cosas".

"En el último mundial, la picada valía alrededor de $2.000. Ahora hay mucha competencia, en los inicios no había tanta gente en el rubro y el aumento de los precios se ve en todos lados", dijo Ottonello a este medio, en busca de lograr la ecuación precio-calidad-cantidad.

"Tus Picadas" brinda un servicio de delivery en Capital Federal y tiene una gran variedad de productos para ofrecer, tal es el caso de la picada Gourmet: incluye 4 latas de cerveza de regalo y sale $9.350, mientras que la picada Deliciosa para que coman 4 personas y piquen 8 tiene un valor de $7.150.

A su vez, la empresa lanzó una promo para el mundial con un descuento en la picada Patagonia para que coman 4 personas y piquen 8, la cual presenta un precio de $7.000. El precio de la misma tabla para que coman 6 comensales y piquen 12 cuesta $9.500. Ambas opciones incluyen 18 artículos por tabla, entre los cuales se encuentran: matambre especial horneado, jamón cocido natural, jamón crudo, mortadela de bola, quesos fontina y gouda, aceitunas verdes y negras y panificados.

Una picada para fanáticos de la Selección

En tanto, mientras muchas empresas en el país se originan a partir de distribuidores, algunas intentan otros caminos. Tal es el caso de Luz Azul, compañía láctea referente de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires.

La empresa empezó en 2012 con la fabricación de quesos y dulce de leche como productos insignia, y rápidamente se extendió: hoy tiene 70 locales en todo el país, al mismo tiempo que realiza acuerdos con algunas provincias del interior, como San Juan y la comercialización de dulces de batata y membrillo.

La dueña de Luz Azul, Gabriela Benac, contó que se mantuvo la misma visión desde los inicios de la compañía: "Vendemos productos directos de fábrica, evitamos intermediarios. Logramos una excelente relación precio-calidad. No tenés que ser el más barato porque de eso no salís y mucho menos el más caro porque la gente no te va a elegir", resalta en diálogo con BAE Negocios.

"La mayoría de las fábricas de queso eligen el camino fácil, ya que venden directamente a los supermercados y a las grandes cadenas. Nosotros decidimos tomar el camino difícil pero mucho más rentable a largo plazo, que es llegar directamente al consumidor final", agregó la emprendedora.

Además, Luz Azul también ofrece variedad de picadas, que resultan productos "emblemas" de la empresa: Para Sumarse, Para Amigos, Para Fanáticos, Solo Quesos y Cervecera son las opciones que presentan un valor de entre $6.300 y $6.830.

Con la efervescencia propia del Mundial, la empresa lanzó una promoción, una picada para que piquen entre 8 y 10 personas, compuesta por 1,2 kg de productos, con un precio de $2.600 (se le puede agregar pan y bebidas). Algunos ingredientes que lleva son: quesos pategrás y gouda, salamín, lomo, bondiola, jamón cocido. "Elegimos productos ricos que estén al alcance de todo el mundo. Una picada para todo el mundo, más popular", sostuvo Benac.

La compañía también incorporó una nueva picada sin TACC, la cual se puede componer con productos personalizados aptos para personas celíacas. "Desde que empezamos con la cadena tratamos de brindarle al cliente una solución", manifestó Benac.

Con una picada cualquiera, mi alma se echa a rodar

La excusa para disfrutar de una picada será la previa del partido, donde los nervios formarán parte de nuestro cuerpo desde el minuto 0.

El capitán del seleccionado, Lionel Messi, dijo luego de la derrota: “A la gente le digo que confíe. Este grupo no les va a dejar tirado y vamos a ir por los dos partidos. Sabemos que estamos obligados, pero ya hemos jugado partidos de estas características".

Un traspié no va a empañar todo el camino recorrido hasta llegar al Mundial de Qatar 2022, los argentinos comprendemos que las hazañas y los grandes momentos se posicionan inequívocamente en el sentido común popular. Algunos dicen que no se recuerdan por lo que valen sino por lo que cuestan.

Hay que ser optimistas sobre la situación y esperar que los jugadores "se sientan como en un picadito". Es el momento de demostrar que en la adversidad está la oportunidad de hacer historia.