Cuattromo: "El crédito es una palanca de desarrollo que no debe ahogar la producción”

Juan Cuattromo se entusiasma cuando menciona las transformaciones que pudo hacer en los casi tres años que lleva como presidente del Banco Provincia, entidad que esta semana celebra su bicentenario. Se entusiasma un poco menos cuando se plantean temas políticos, pero no escapa a las respuestas: “Hay una definición de qué tipo de banco debe ser el Provincia. Es una herramienta fundamental para las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires”, señala para marcar el foco definido desde que asumió Axel Kicillof en la gobernación.

-¿Cómo encontraron el Banco en 2019?

- Encontramos un banco que, por un lado, tenía un problema de definición política y de eje central o estrategia sobre la cual se estructuraba la actividad, una pérdida de foco en lo que entendemos que eran las mejores tradiciones del Banco Provincia. Y acarreaba debilidades estructurales que vienen de, por lo menos, la salida de la crisis de la convertibilidad que lo dejó en una posición de ciertos indicadores qué hacen al núcleo de la actividad. Entendimos que iba a ser fundamental el financiamiento a la producción, una agenda de Innovación y los problemas estructurales.



- ¿Cuál es el balance ahora?

- En este tiempo hemos encarado todos esos frentes y creo que hemos conseguido resultados muy importantes. Este mes del bicentenario, encuentra al Banco con una situación patrimonial y de solvencia inédita. Una vuelta de página.



- ¿Qué permitió llegar a ese punto?

- Desde 2001 hasta 2019 el banco operó con un déficit del capital del que debía tener por la normativa. A partir de 2020 Y de forma creciente hemos dado vuelta esa situación y ahora tiene exceso de capital, de casi 150% de su patrimonio. Fue fundamental encarar otra agenda técnica porque estaba afuera de la norma de crédito al sector público. Cuando un banco da crédito al sector público que supera la normativa tiene una penalización. Con el Ministerio de Hacienda, con Pablo López, y con el Banco Central definimos una estrategia para abordar y dar una solución a esa situación y en junio de 2021 el banco quedó definitivamente encuadrado en la relación de crédito al sector público y eso permite una mejora en los indicadores de solvencia y de capital.



- ¿Qué se modificó para reorientar el crédito?

- Hubo una decisión política del gobernador de buscar una solución estructural para ese problema estructural, y no un parche, para dejar un banco solvente. Y eso lo logramos: se redujo la morosidad, se mejoró la liquidez y eso nos permite responder antes nuestros depositantes en cualquier escenario. Estamos trabajando con rentabilidad positiva pero inferior al resto del sistema porque eso también es una definición política: nuestro objetivo no es solo maximizar las ganancias sino ofrecer los mejores servicios financieros al menor costo posible porque por eso somos un banco público. Financiera y patrimonialmente sólido, pero a la vez cumplimos objetivos políticos que nos fijamos.



-La provincia tiene actividad productiva diversa. ¿En qué se enfocaron?

- Cuando asumimos, la participación en el crédito a empresas el share era en torno al 7% y hoy supera largamente el 11%. Con pandemia y con transformaciones crecimos más que el resto del sistema y eso nos permitió reposicionarnos usando herramientas, como nuestra definición como banco público de cobrar las menores tasas posibles siendo responsables con el patrimonio. Pusimos el foco en el financiamiento pyme y diversificamos las operaciones.



- Cómo resuelven las demandas de financiamiento de sector público, más ligado a las políticas como las electorales

- Como banco tenemos el mismo marco regulatorio que los bancos privados respecto de la cantidad de crédito que podemos generar el sector público. La asistencia a municipios es un capital que tenemos como banco público y como agente financiero. Sí somos responsables con el patrimonio y con la relación técnica no veo ningún problema en asistir a los gobiernos municipales, que son los que lo destinan en obras o proyectos de inversión.

Juan Cuattromo destaca el encuadramiento definitivo en la normativa de préstamos al sector público

- ¿Cómo es la relación crediticia con el campo, un sector en tensión por las políticas nacionales?

- Hemos planteado el diálogo con todos. Con el sector agropecuario hay un diálogo maduro y democrático, son parte de la estructura productiva. Nuestro desafío es generar una transformación productiva que tiene que derivar en la creación de puestos de trabajo. El banco tiene una estrategia de acompañamiento al sector agropecuario con mucho más énfasis en la adquisición de maquinarias, en la ganadería.



- ¿Hubo algún tipo de obstáculos para los sectores que no liquidaban?

- Hay un foco en pequeños y medianos productores. En los sectores especulativos concentrados lo que hacemos es trabajar para que entiendan que el acompañamiento del banco es una decisión política y si a ellos les va bien, le tiene que ir bien al conjunto de la sociedad.

“Queremos consolidar un banco que financia la producción, lidera la innovación y está cerca, comprometido con la realidad del pueblo de la provincia”

- También abordaron banca personal y consumo

- Son herramientas de acompañamiento al pueblo la provincia, con descuentos que nos permiten llegar a toda la población de provincia pero, tenemos acciones con supermercados, pero abrimos una nueva avenida que no existía: poner al comercio de cercanías, de barrio en pie de igualdad ofreciendo descuentos en anclaje en nuestra cuenta DNI. En una estrategia de inclusión financiera en toda la geografía de la provincia para que el comercio de cercanía pueda crecer.



- ¿Cómo impactan los cambios en la política económica nacional?

- Cuando hay cambios en la política monetaria, impacta en la estructura de tasas pero siempre lo hacemos encarando el énfasis en intentar mantenerlas lo más baratas posible sin afectar nuestro patrimonio. El crédito es una palanca de desarrollo si no ahoga a la producción. Y se va viendo cómo los cambios afectan a los depositantes, que tienen que tener una retribución acorde para que no tenga una pérdida en moneda doméstica.