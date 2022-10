Definen acuerdo con Banco Mundial para potenciar a las pymes

Con el objetivo de ampliar el debilitado fondeo, el secretario de Industria, José de Mendiguren, se reunió hoy con representantes del Banco Mundial para conseguir financiamiento y soporte técnico para pequeñas y medianas empresas, a las que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) les giraría el préstamo.

Fuentes oficiales señalaron a BAE Negocios que “se trata de una negociación orientada a las pymes que exportan, para que incrementen las operaciones”. “Hay un sector de las pymes que necesitan acercarse para aprovechar todas las herramientas y el Banco Mundial tiene todo el interés del mundo en concretar”, dijeron las fuentes.

El nuevo préstamo tendría como objetivo general “promover, facilitar y expandir el acceso a financiamiento productivo para micro, pequeñas y medianas empresas en la República Argentina”. Los fondos serán colocados, principalmente, a través del canal de segundo piso de BICE y serán volcados a otras entidades financieras, tanto privadas como públicas, en sus niveles nacional, provincial y municipal, revelaron a este medio.

De Mendiguren consideró hoy que "es clave llegar a acuerdos" con las empresas para "mantener esta estabilización" económica, al tiempo que destacó las "medidas estructurales" del ministro de Economía, Sergio Massa, para afrontar la inflación. "Hace 60 días mucha gente creía que la Argentina iba a un escenario complejo, se marcaron sobreprecios previendo una devaluación brusca, un default en pesos y demás cosas, pero nada de eso pasó", expresó esta mañana De Mendiguren.

Casi cerrado

Fuentes oficiales detallaron que “el avance para la concreción de un préstamo está muy firme”. Asimismo, De Mendiguren resaltó que "este Gobierno también ha tratado y propuesto bajar la inflación, atacar estos problemas de los dólares, preservando el poder adquisitivo del salario".

"Las principales empresas con las que se va a hablar entienden este problema y que han tenido muchas ayudas de pagos de sueldos, no aumento de tarifas" por parte del Estado, agregó .

En este sentido, y palpitando una eventual reunión con empresas, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo afirmó tener confianza de llegar a un acuerdo para "concertar que los precios vuelvan a los valores que tenían que tener".

En esta línea, enumeró que "cuando asumió Massa dijo que iba a arreglar la deuda en pesos y la arregló; a recomponer la relación con los organismos internacionales y se recompuso; a reforzar las reservas, se pidieron US$ 5.000 millones y fueron US$ 8.000 millones; el dólar que volaba a $ 400 y se achicó la brecha bajando el techo y no subiendo el piso", completó.