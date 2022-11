Las Mujeres de la Union Industrial Argentina y la Red MIA, recibieron al WEF Argentina y a representantes de las delgaciones internacionales preesentes en el Foro. Estuvieron presentes Daniel Funes de Rioja, Presidente de UIA, Martin Rappallini, Presidente de Uipba, Irini Wentinck, Presidenta de la Comisión de Género y Diversidad de la UIA y la Red MIA, quien compartió sobre el trabajo que se desarrolló a lo largo del año en las distintas áreas de acción.

Roxana Fusco (Gerente Relaciones Institucionales en Agencia de Inversiones y Comercio Internacional) y Silvia Chus (Coordinadora del Eje Acceso a Mercados Internacionales de Red MIA), presentaron el Programa “Argentinas al mundo”, que consiste en internacionalizar los emprendimientos y empresas de mujeres.

La delegación del WEF en la Unión Industrial

El encuentro cumplió con el objetivo propuesto, se generó un importante espacio de networking y empezaron a construirse agendas para potenciar las empresas y emprendimientos de los diferentes países.

Con la CAME

También el sector de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa recibió en su sede al equipo de WEF Argentina. Estuvieron presentes los Vicepresidentes de la entidad, Alberto Kahale, Fabián Castillo y Claudia Fernández quienes asistieron además en representación del Presidente, Alfredo González.

Participaron María Laura Teruel, Directora del sector de Mujeres Empresarias CAME, las Secretarias adjuntas del sector: Natalia Facciolo, quien también es Embajadora WEF Argentina 2022, Miriam Giorgia, Fernanda Reina, Leticia Espinosa y María de los Angeles Moyano; Beatriz Tourn, Secretaria de Capacitación y expresidenta del sector de Mujeres CAME y Alejandra Moccioli, Directora de CAME Cultura.

María Laura Teruel entregó a Lina Anllo la distinción ME CAME, por su gran trabajo en pos de los derechos de las mujeres.

Recepción de River Plate

River Plate abrió sus puertas a WEF Argentina y a las delegaciones internacionales que participaron del Foro, para recorrer sus instalaciones, visitar el Estadio y el museo River, pero además para conocer el magnífico trabajo que realiza la dirigencia del club en materia de género e inclusión.

De parte de la institución tomaron la palabra Florencia Esperón Coordinadora del Consejo Asesor de prevención y atención de las violencias de género, Gabriela Cenoz, Presidenta de Fútbol Femenino de River Plate, Santiago Poblet Videla, Presidente de Relaciones Públicas y Diana Paterno, Fiscalizadora titular y Coordinadora de la Comisión de Mujeres Género y Diversidad del club quienes nos hablaron sobre todos los avances del club en la materia.

También estuvieron presentes mujeres que integran la Comisión de Género. WEF firmó un convenio de colaboración mutua con las autoridades de River, con sus Vicepresidentes Matías Patanian e Ignacio Villarroel, y dentro del marco de este convenio se realizó esta actividad.

Dentro de las acciones que está llevando adelante el Club en materia de igualdad y diversidad, se destacó el cupo mínimo del 20% de mujeres en la Comisión Directiva y el primer Protocolo de Atención y prevención de las violencias por motivos de género para personas trabajadoras y socias. Y se capacitó a capitanes y capitanas de las disciplinas deportivas en materia de género e igualdad.