El bono de 45 mil pesos lo pagará Anses para todas las personas que realicen la inscripción y cumplan con las condiciones para solicitarlo. El trámite se podrá hacer tanto presencial como online y se puede adelantar un paso antes de que se habiliten las fechas.

Mientras tanto, el organismo continúa con su calendario de pagos de octubre 2022 del que forman parte el bono a jubilados y la Asignación Universal por Hijo (AUH) junto a la Tarjeta Alimentar.

Similar a lo que sería un IFE 5, el bono de 45000 pesos de Anses busca dar asistencia a los sectores más vulnerables frente a la situación económica.

Anses bono de 45000

Esta medida es posible gracias a la recaudación por la liquidación de soja en septiembre. La liquidación fue incentivada por la creación del programa de incremento al exportador mediante el Decreto 576/2022, que determinó que parte de lo recaudado tendría como destino una prestación alimentaria extraordinaria.

El ministro Sergio Massa informó que las cuotas del bono de 45000 serán así:

$22.500 en noviembre

$22.500 en diciembre

Bono de fin de año Anses

Bono de 45 mil requisitos

Confirmado por el ministro de Economía, los requisitos para recibir el llamado Refuerzo alimentario para adultos sin ingresos son:

● Tener entre 18 y 64 años.

● No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo

● No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra).

● No contar con Obra Social o Prepaga.

El motivo de estos requisitos es que el objetivo principal es destinarlo a las personas en situación de indigencia.

Podrán acceder personas de entre 18 y 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado o tengan bienes registrados y se gestionará sin turno en las oficinas de @ANSESgob, comenzando a pagarse a partir del 14 de noviembre por terminación de DNI. — Sergio Massa (@SergioMassa) October 20, 2022

Bono de 45 mil cómo anotarse

El formulario para anotarse para el bono estará disponible en anses.go.ar desde el lunes 24 de octubre. Sin embargo, para adelantar un paso de la inscripción, se recomienda mantener actualizados los datos en Mi Anses:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde anses.gob.ar o con la app para celular. Actualizar los datos personales y de contacto. Actualizar datos del grupo familiar. Corroborar que el CBU de cuenta bancaria para cobrar beneficios sea correcto, y si es necesario, modificalo.

Cuándo se paga el bono

El pago de la primera cuota será el lunes 14 de noviembre por terminación de documento. Interrumpido por un fin de semana largo, el pago del bono será: