Dólar Qatar: los analistas anticipan más recaudación en el corto plazo

El Gobierno pondrá en marcha este miércoles el "dólar Qatar" con una percepción adicional del 25% a cuenta de Bienes Personales para los consumos con tarjeta en el exterior a partir de los USD300, que dejará en $314 el tipo de cambio conocido como "turista" en las vísperas del Mundial. Los analistas afirman que la medida tendrá poco efecto en la sangría de reservas esperada por este rubro, mientras que sí habrá un efecto fiscal positivo en el corto plazo. También se aplicará un recargo a la compra de "bienes de lujo" en el extranjero, se incorporará el Impuesto Pais del 30% para las contrataciones de actividades artísticas fuera del país y se oficializará un nuevo sistema de control a las importaciones.

Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a BAE Negocios que el nuevo "dólar Qatar", que costará $314, surgirá de aplicar a los consumos con tarjeta en el exterior a partir de los USD300 mensuales el tipo de cambio minorista que ayer cerró $157, más el 30% del Impuesto Pais, el 45% de percepción a cuenta de Ganancias y el nuevo 25% adicional a cuenta de Bienes Personales. En la cartera señalan que se tuvieron en cuenta pedidos de cámaras empresarias y la intención es "cuidar las divisas para importación de insumos destinados a la producción".

Según detallaron las fuentes, esa alícuota adicional no será aplicada a los gastos que no superen dicho umbral, mientras que no habrá cambios para el pago de aplicaciones o servicios de streaming como Netflix y Spotify. Los pasajes terrestres a países limítrofes, gastos médicos y proyectos de investigación seguirán exentos de todos los gravámenes. Tampoco habrá modificaciones en el conocido "dólar ahorro", con tope vigente de hasta USD 200 mensuales al tipo de cambio oficial.

La intención del Gobierno es no generar malestar en la clase media por un encarecimiento de servicios digitales o posibilidades de ahorro ante una situación social cada vez más delicada. Por otro lado, explicaron que existe un "elevado nivel de concentración del consumo con tarjetas en dólares". Las fuentes detallaron además que la nueva restricción solo afectará al 7% de los contribuyentes de mayor poder adquisitivo. El paquete de medidas se publicará esta mañana en el Boletín Oficial.

Para el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi, la medida tendrá mayor impacto fiscal que cambiario. "La demanda de divisas por el turismo puede tener una baja pero pequeña, pero no será un gran desaliento. Por el lado de la recaudación sí va a ser positiva en el corto plazo", comentó a BAE Negocios el economista.

"Falta algo efectivo para incentivar a los turistas que vienen del extranjero a ingresar divisas en el mercado oficial, algo que sí podría aportar más oferta de dólares. Esto trae más cepo y restricciones. Serán mayores costos que se van a pasar al consumidor en general", sostuvo Menescaldi.

Por su parte, Juan Pablo Albornoz, de Invecq, afirmó: "Desde el lado cambiario se está atacando un problema que venía cobrando una dinámica preocupante pero que en el agregado es un goteo de divisas mucho menor al correspondiente en materia de bienes. No queda claro tampoco la pata de la medida para el turismo receptivo, cuyo aporte al ingreso bruto de divisas en relación al total por la cuenta de servicios está en mínimos históricos".

Para Alfredo Romano, de Romano Gruop, el nuevo "dólar Qatar" es un "parche más porque no se resuelve el problema de las reservas y se le pone un piso a los financieros". "Desde el punto de vista fiscal los impactos son limitados, creo que es más la parte restrictiva en materia monetaria y potencial devaluación de la moneda. Esto va a agrandar la brecha, al igual que cualquier restricción que se aplique", concluyó el economista.