En medio de una semana marcada por la incertidumbre económica, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, se refirió a la cuestión cambiaria. En este sentido, le resto importancia al dólar blue para la formación de precios, descartó la implementación de un nuevo cepo, pero enfatizó que los dólares "son escasos" y deben utilizarse para la producción y generación de empleo.

Luego de su reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la ministra reconoció que el dólar es un refugio de valor para los argentinos por las grandes crisis macroeconómicas que sufrió el país, pero minimizó la dimensión del impacto que tiene el dólar blue, y definió al mercado paralelo como “marginal, donde se hacen muy pocas operaciones”.

Sin embargo, agregó en declaraciones a TN que “lamentablemente, el dólar blue termina siendo una referencia para la sociedad, pero de ninguna manera para los bienes y servicios”.

El dólar oficial y la posibilidad de devaluación

En este sentido, contrastó a la divisa paralela con la oficial y sostuvo que el dólar oficial "es el que efectivamente está inserto en cada uno de los precios que recibimos a diario, en distintas facturas de bienes, alimentos y servicios. Los servicios energéticos también se rigen por el dólar oficial”.

A su vez, consideró que el tipo de cambio oficial es competitivo. “Cuando uno mira el tipo de cambio multilateral, que compara canasta de bienes y servicios entre un país y otro, con los cuales Argentina tiene relaciones comerciales, lo que muestra es que ese tipo de cambio ha sido competitivo".

Y añadió que no hay necesidad de una devaluación del peso: “No vemos ninguna expectativa devaluatoria, excepto por las corridas cambiarias que el ministro anterior tuvo que padecer. Estas cosas no deberían suceder y el Banco Central mostró tener los instrumentos para frenarlo”, dijo.

Dólar tarjeta y turismo en el exterior

En otro orden, la ministra afirmó que la escasez de dólares requiere de fijar prioridades y enfatizó que “el derecho a viajar (al exterior) colisiona con el derecho a los puestos de trabajo”.

“Cuando uno hace compras en el exterior (usando dólar tarjeta) y esos dólares son los que deberían haber ido al sector productivo, estamos dañando el futuro de todos los argentinos”, remarcó. Sin embargo, sostuvo: “Eso no quiere decir que vayamos a implementar medidas” que limiten más el acceso a los dólares para turismo o atesoramiento.

“Todas las personas tienen derecho a vacaciones, que son un derecho de un gobierno peronista, pero tenemos que administrar las reservas para que el país crezca. Y vamos a tomar todas esas medidas para que esas reservas se vuelquen a los sectores productivos”, puntualizó.