La necesidad del Banco Central de alimentar sus divisas y buscar achicar la brecha abismal entre las cotizaciones paralelas y el tipo de cambio oficial, llevó al Gobierno nacional a decidir una serie de medidas sobre el acceso al mercado de cambio y habilitar a los turistas extranjeros a operar a valores del MEP.

El anuncio realizado el jueves de la semana pasada, llevó a que las entidades financieras autorizadas a operar esa nueva medida, deban adecuar la normativa y la operatoria para que esté disponible la posibilidad de que los turistas accedan a vender hasta 5000 dólares al tipo de cambio que fija el MEP, es decir que se arbitra por la compra de bonos en bancos y casas de cambio autorizadas.

Bancos y casas de cambio habilitadas trabajan para implementar el nuevo mecanismo, con el objetivo de ponerlo en marcha lo antes posible e incluso con la posibilidad de tenerlo listo mañana de acuerdo con un relevamiento que realizó la agencia Télam.

De acuerdo con los datos que difundió el Ministerio de Turismo, cerca de un millón y medio de de extranjeros visitaron la Argentina y gastaron unos 1.400 millones de dólares en lo que va de 2022, pero al mercado formal de cambios entraros solamente 163 millones de dólares, en un contexto donde la brecha entre las cotizaciones ya supera el 150 por ciento.



Los bancos y casas de cambio deberán ofrecer a los turistas una cotización que está referenciada en el valor del dólar MEP, que el viernes pasado cerró a $ 315,32 por unidad. Para el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, si bien "aún falta conocer cómo va a ser su implementación y el volumen que puede captar", la medida es " una buena señal en tanto busca que ingresen las dólares al sector registrado de la economía", aunque apuntó que "en una primera impresión, parece marginal el efecto que pueda tener".



Por otra parte, analizó que para llevar calma es necesario "respaldar el plan propuesto por (la ministra de Economía, Silvina) Batakis en referencia a reducir el déficit fiscal y llevar certidumbre respecto a la sostenibilidad de la deuda en pesos".

Otra de las medidas que adoptó el BCRA para evitar mayores pérdidas de reservas fue fijar nuevos límites para acceder al mercado de cambios, tanto para empresas como para individuos.Entre estos incluyótítulos que cotizan en pesos y que replican el valor de acciones de compañías que operan en mercados extranjeros- para acceder a la compra de dólares y, también, la tenencia de criptomonedas compradas con pesos.manifestó sus dudas respecto a que estas medidas "tengan resultado en bajar la brecha ni incrementar las reservas en general. Creo que, desde lo administrativo,Además, depende de qué precio tenga el dólar blue", apuntó.En ese sentido, dijo que en el corto plazo lo que debería hacer el Gobierno es ""Ahí hay dos alternativas: un tipo de cambio diferencial o una baja en las retenciones. El tipo de cambio diferencial no me parece una buena idea, porque después es muy difícil retrotraer. Por eso, me parece que la medida tiene que ser una baja en las retenciones temporal, por 20 o 30 días, hasta que bajen las importaciones de energía, por ejemplo", dijo Pertierra.