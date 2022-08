El ex titular del Banco Nación Eduardo Hecker destacó la asistencia a las pequeñas empresas, las medidas de inclusión financiera y de digitalización durante su periodo a cargo de la banca pública: "De total de la inversión que se hizo en Argentina, no menos del 10% se hizo con préstamos del Banco Nación", sostuvo.

En el marco del 25 Aniversario de BAE Negocios, Hecker participó como orador en el panel "Financiamiento y desarrollo". Allí, hizo un balance de su gestión que duró desde diciembre de 2019 hasta julio último, luego de que fuera reemplazado por Silvina Batakis, quien dejó el Ministerio de Economía.

"Cuando me tocó la designación del Banco Nación, no muchos querían ir. En 2019 el Banco Nación fue el único que perdió plata con un deterioro que fue de casi el 50% de su patrimonio", destacó Hecker esta mañana.

En este sentido, el también ex titular de la Comisión Nacional de Valores remarcó: "Fortalecimos el patrimonio del Banco Nación, hay más del doble del patrimonio con el que me tocó asumir y estamos por encima del patrimonio neto de 2015. Sin esa capacidad patrimonial, la expansión crediticia no sería posible".

Sobre ese tema, explicó que financiaron "más de 2 billones de pesos en créditos a pymes". A su vez, se "asistieron y recuperaron a muchas grandes empresas que había dejamos de ser clientes del Banco Nación". De esta manera, actualmente "más 110 mil empresas son clientas".

En otro orden, destacó la inclusión financiera durante su gestión: "Pasamos de un banco con 9 millones a 13,5 millones, con un crecimiento del 50%. Muchos de ellos beneficiarios de planes sociales".

En cuanto a la billetera digital BNA+, celebró que alcanzó los 7,1 millones de usuarios únicos, convirtiéndola en la app bancaria con más usuarios y más utilizada de todo el país.

"Las transformaciones en la banca pública siempre tienen que estar focalizadas en los dos objetivos más importantes, que son ser promotor del desarrollo económico y social", concluyó.