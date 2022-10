El Gobierno acelera la negociación para financiar las represas en Santa Cruz

El Gobierno nacional estima que para fin de año quede finalmente reanudado el financiamiento chino para la construcción de las dos represas sobre el río Santa Cruz, que aportarán al sistema interconectado 1300 megavatios. Esta obra de infraestructura emblema por ser la más grande en ejecución fue paralizada durante el macrismo mientras que durante los primeros dos años del Gobierno de Alberto Fernández y la presencia de Gustavo Beliz al frente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos se ralentizaron las negociaciones con China. Este martes, tras una reunión entre funcionarios de Economía y Energía, junto a los directivos del China Development Bank, entidad bancaria que lidera el consorcio de bancos que aportarán el financiamiento, se coordinaron los pasos para que los desembolsos lleguen antes de fin de año, según relataron a BAE Negocios desde el área de Energía.

El contrato original con los bancos chinos implicaba un financiamiento de 4714 millones de dólares para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (renombradas como Cóndor Cliff y La Barrancosa, respectivamente, durante la administración de Cambiemos). Pero tras los cambios se sufrió el proyecto original al que le acortaron capacidad a las turbinas (la iniciativa original preveía una capacidad de 1700 MW) y el fin de las adendas, se cortó la llegada de recursos chinos en 2021. Por entonces, el Tesoro salió al rescate con 500 millones de dólares para permitir el avance de las obras civiles, las cuales poseen un fuerte impacto económico y social en la provincia de Santa Cruz.

Durante la reunión de este martes, en la que participaron Leandro Gorgal, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo del Ministerio de Economía, junto a Matías Mana, director Nacional de Proyecto con Financiamiento Bilateral de esa subsecretaría y Gastón Leydet, subgerente general de Energía Argentina, se presentaron ante las autoridades del banco chino los avances en las obras: en el caso de la Represa Gobernador Jorge Cepernic, su construcción ya avanzó hasta el 35,4%, mientras que la Represa Presidente Néstor Kirchner tiene un nivel de ejecución del 22,8%.

Con Beliz en la Secretaria de Asuntos Estratégicos las negociaciones con China marcharon a paso lento. Fue recién con el nombramiento de Silvina Batakis al frente de Economía cuando se reanudó el contrato de financiamiento de ambas obras. En su último acto como ministra viajó a Santa Cruz para darle un envión a la adenda del financiamiento. En aquella oportunidad, Batakis había sido recibida por la gobernadora Alicia Kirchner, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de la provincia, Ignacio Perincioli, el secretario de Estado en la Coordinación Provincial de Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Daniel Copertari y el secretario de Legal y Técnica de la Gobernación de Santa Cruz, Sergio Sepúlveda.

Dos meses después de aquel nuevo puntapié, los funcionarios de Economía acordaron junto a las autoridades chinas los pasos a seguir para el restablecimiento de los desembolsos. Sin embargo, desde un sector del Gobierno señalan que Leandro Gorgal debería viajar a China para terminar de acelerar los desembolsos.

Los bancos que intervienen son el China Development Bank, Industrial and Commercial Bank of China Limited y el Bank of China Limited. La hidroeléctrica se adjudicó en 2013 a un consorcio encabezado por la argentina Electroingeniería de Gerardo Ferreyra, la china Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyo. El contrato incluyó una cláusula que exigía financiamiento completo de los bancos chinos y un repago a partir de la finalización con la generación de energía. Las represas Kirchner-Cepernic deberían finalizarse para 2027.