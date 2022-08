El Gobierno desactiva el esquema 70-30 y fija un nuevo valor para el dólar soja

El secretario de Agricultura, Juan José Bahilo, ratificó que el Gobierno anunciará en las próximas horas un nuevo esquema de incentivo para que los productores vendan parte de las 23 millones de toneladas que tienen guardadas en silo bolsas. “El esquema que se fijó 70/30 no fue efectivo, tenemos que tomar debida cuenta de eso. Hoy la situación se estabilizó y por lo tanto hay que reconfigurar esa herramienta. Estamos trabajando pero no me corresponde hacer los anuncios”, sostuvo durante su disertación en un Congreso organizado por Coninagro. La nueva fórmula sobre la que se busca consenso dentro del equipo de Sergio Massa con los ruralistas implicará que los productores puedan vender sus granos a un tipo de cambio cercano a los 200 pesos. Es decir, si el FAS teórico de la soja ronda los USD380, en vez de recibir del exportador 53.000 pesos, obtendrían $76.000.

Tal como había publicado BAE Negocios, las negociaciones de la última semana transcurrieron por definir cuántos pesos les convalidarían a los productores por la soja almacenada desde la industria aceitera. Entre las posibles combinaciones de un mix que incluye el valor del MEP, que ayer cerró en los 290 pesos, el solidario (251 pesos) y el oficial (143 pesos), se fijó un posible valor entorno a los 200 y 210 pesos por dólar. En las últimas horas, el equipo de Massa analizaba la manera de instrumentarlo.

Según indicaron a este diario desde las cerealeras, cualquier incentivo que otorguen desde el Estado se trasladará al precio del productor. “Después habrá que ver cuánto quieren vender. Esta diferencia lo pagaría la industria, precio que se trasladaría a la pizarra de Rosario. Ese valor se trasladará como una mejora del tipo de cambio”, explicaron. La industria necesita comprar granos porque la mayoría de las plantas están operando por debajo del 50 por ciento de su capacidad instalada.

En este sentido, el equipo de Massa busca desactivar el esquema 70-30 que idearon desde el Banco Central pero sin hacer partícipe a su titular, Miguel Ángel Pesce, ajeno a esta negociación. Desde la autoridad monetaria consideran que, más allá de las negociaciones en danza, las cerealeras deberían “poner guita en serio”, en relación al adelanto de 5000 millones de exportaciones que el ministro de Economía dijo que había conseguido ni bien asumió. Desde un sector del Gobierno, consideran que esa cifra será difícil de alcanzar.

Las cerealeras también habían promedito traer dólares de la prefinanciación de exportaciones en el orden de los 1000 millones. Hasta el martes solo habían ingresado 370 millones. Ayer liquidaron USD100 millones. Varios de los bancos que solían prestar recursos para prefinanciar a las exportadoras quedaron atrapados en la estafa de Vicentin, situación que también complejiza el cumplimiento de los objetivos oficiales.

Massa le prometió muchas cosas al sector agroexportador, entre ellas discutir en algún momento una baja de las retenciones. Así lo ratificó este martes el propio Bahilo. “Estoy de acuerdo con que a mediano plazo empecemos ya a pensar en cómo ir saliendo del esquema de retenciones. No vamos a salir en el corto plazo, vamos a ir saliendo en el mediano y en el largo plazo”, argumentó. De esta manera, el equipo económico clausuró el debate de los derechos de exportación como un instrumento de política económica.