El Gobierno sale a recomprar deuda externa por USD1.000 millones y los bonos vuelan

El Gobierno saldrá a recomprar deuda en dólares por unos USD1.000 millones, informó hoy el ministro de Economía, Sergio Massa.

Tras el anuncio, los bonos soberanos anotaban alzas superiores al 10% en Wall Street.

Desde el microcine del Palacio de Hacienda, Massa dijo que tomó la decisión "para mejorar el perfil de deuda y seguir bajando el riesgo país", y que la operación se trata de "un primer paso muy enfocado en los (bonos) globales, sobre todo en los de corto vencimiento", entre los que mencionó los de 2029 y 2030.

Esos dos bonos cotizan hoy a una paridad de 30%.

La operación de recompra de deuda estará a cargo del Banco Central, por orden y cuenta del Tesoro.

Massa explicó que con la medida procura continuar la senda descendente del riesgo país, que ayer tocó mìnimos desde mayo de 2022.

"Los números de 2022 nos permitieron cerrar con cumplimientos y sobrecumplimiento de algunas metas", indicó, pero advirtió que por las inclemencias climáticas y los cambios en los valores de importación de algunos bienes "algunas proyecciones para 2023 se han visto modificadas".



Massa también destacó que "en el último tramo de 2022 hubo un trabajo muy fuerte" en materia financiera, "con una mejora del perfil de vencimientos" que derivó en "una caída de más de mil puntos (básicos) en el riesgo país".



En ese marco, señaló, es que tomó la decisión de iniciar un "proceso de recompra de deuda externa argentina por más de mil millones de dólares, que empieza en el día de hoy".

Recompra de deuda en el Boletín Oficial

Tras el anuncio de Massa, las secretarías de Hacienda y Finanzas emitieron la Resolución Conjunta 1/2023 donde se explica la operación informada por el ministro

"Se ha entendido factible y conveniente la realización de operaciones de administración de pasivos tales como la compra de instrumentos de deuda pública nacional denominados en moneda extranjera", indicó el texto de la resolución.

Y completó que los mencionados instrumentos se encuentran cotizando en el mercado secundario a bajas paridades lo cual constituye una oportunidad de compra.

Riesgo País de Argentina

El índice Riesgo País cerró ayer en 1.881 puntos básicos, el nivel más bajo en siete meses, al tocar mínimos que no se registraban desde mayo de 2022, en medio de una fuerte suba de todos los activos financieros argentinos, incluidos los de deuda soberana.



En ese sentido, el índice viene retrocediendo casi 1.000 puntos de forma sostenida desde octubre del año pasado, cuando había llegado a la zona de los 2.850 puntos básicos, tras una suba de cerca del 60% en dólares de los bonos argentinos en apenas tres meses, consigno la agencia de noticias Telam.



De hecho, los principales títulos de deuda del Estado argentino con legislación extranjera -GD30, GD35 y GD40- acumulan una subida de entre el 11 y 18,5%, sólo si se contara desde el inicio del año.



La mejora en el precio de los bonos se explica por un mayor apetito a la deuda argentina, dado sus bajos valores históricos y las expectativas cada vez más difusas de un escenario de rechazo al pago de deuda en el futuro y de reestructuración forzada.



El Riesgo País es un indicador elaborado por el banco norteamericano JP Morgan cuyo nombre técnico es Embi+ (Emerging Bond Index Plus, o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes, en inglés) y que se actualiza a diario de acuerdo al movimiento del precio de los títulos de deuda de países que no sean Estados Unidos.



El valor del índice se calcula en base al precio ponderado de los bonos de deuda de un país que cotizan en el mercado, y refleja cuál sería la tasa de interés adicional a la que paga el Tesoro de los Estados Unidos que demandaría el mercado para comprar una emisión nueva de bonos de un país.



Para entenderlo de forma simple: 100 puntos básicos representan un 1% de tasa de interés, por lo que si el Tesoro norteamericano pagara una tasa del 5% y un país tiene 1.000 puntos de Riesgo País, el mercado le demandaría una tasa del 15% anual si quisiera emitir deuda en dólares.



En la actualidad, los bonos en dólares que tiene emitidos el Estado argentino no exigen el pago de grandes volúmenes de capital e intereses, sino hasta 2025, cuando habrá que pagar cerca de US$ 10.000 millones a los acreedores privados.



El objetivo del Gobierno es que la recuperación de las variables macroeconómicas permita una mejora en los índices de confianza en la deuda, lo que permitiría salir nuevamente al mercado en condiciones mejores que las actuales.



De esta forma podrían pagarse los vencimientos de mayor volumen con la emisión de nueva deuda en mejores condiciones que las actuales y evitar tener que recurrir a pagar con reservas del Banco Central, tal como buscan hacer las economías más consolidadas del mundo.