¿El dólar blue hoy sigue subiendo?

El dólar blue hoy opera a $315 para la venta y $311 para la compra en las cuevas de la City porteña, tras mantenerse subir $3 ayer. De esta manera, el billete paralelo retoma la tendencia alcista, tras una semana a la baja. Actualmente, la brecha cambiaria es de 78,4% con el dólar oficial minorista y 87,1% con el tramo mayorista. En lo que va del año, el dólar blue avanza $107 (+51%), notablemente por debajo de la inflación. Esta situación también se repitió el año pasado, cuándo marcó un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación (50,9%).

Condenaron a Cristina y aseguró que no será candidata en 2023

El Tribunal Oral Federal 2 condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz. " No voy a ser candidata. El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que van a poder dar la orden a Casación y a la Corte Suprema que me metan presa”, aseguró poco después de que conociera el fallo.

Sigue el ajuste al gasto primario

En busca de cumplir con un déficit fiscal de 2,5% del PBI para 2022 pactados con el FMI, el Gobierno no solamente continuó con el ajuste real del gasto primario en noviembre, sino que hubo un salto : el devengado cayó 34,3% respecto al mismo mes del año pasado. La variación interanual acumulada marcó su segunda baja consecutiva. Desde agosto, las erogaciones cayeron $1,7 billones, 23%, en comparación al mismo periodo de 2021, con una fuerte incidencia de los subsidios en ese proceso.

Mercosur: baja la tensión pero persisten las diferencias

En la LXI Reunión del Mercosur, el presidente Alberto Fernández sostuvo que "la solución no es que cada uno haga la propia”, en relación con la posibilidad de que Uruguay avance con “acciones unilaterales" como la de cerrar un acuerdo de intercambio comercial con otro bloque integrado por once países de Asia y América. Por su parte, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, bajó el tono de sus recientes declaraciones y dejó en claro ante el resto de los miembros presentes: “Acá no se trata de ruptura. Me parece que hay que sacarlo del imaginario colectivo nuestro, hablar de ruptura. Acá se trata de resolver tensiones".

El Gobierno impulsa el Blockchain desde el Estado

El Gobierno nacional estableció la creación del Comité Nacional de Blockchain. Según la Resolución 17/2022 publicada en Boletín Oficial, el mismo dependerá de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Se planteó que “el Estado Nacional, en su rol planificador, debe determinar los lineamientos generales para la adopción e implementación de esta tecnología en el ámbito de sus acciones y tareas, propendiendo a obtener el máximo aprovechamiento de sus potencialidades".