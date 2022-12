Las consultoras privadas ven un cierre de año caliente y no por la temperatura. La lupa está puesta en la posible mayor emisión monetaria que deberá afrontar el Banco Central, no sólo en concepto de las transferencias por el dólar soja, sino también por la posibilidad de incurrir en mayores Aportes del Tesoro ante las dificultades de Economía para financiar el déficit de diciembre con el mercado de deuda en pesos.

Desde la autoridad monetaria afirman que cuentan con un margen legal para emitir aportes transitorios, en función de lo acordado con el FMI, pero hacerlo sería una mala señal en relación a la promesa realizada por Sergio Massa en su primera conferencia de prensa. Las dudas sembradas por el mercado sobre la deuda en pesos, que conllevarían a una mayor emisión monetaria, también inciden en la brecha cambiaria.

“La demanda de dinero crece y eso juega a favor pero la cuenta que tiene que levantar la autoridad monetaria es grande. Casi 600.000 millones de interés de intereses de Leliqs, compra de bonos en el mercado secundario y probablemente uso de fondos públicos son alguno de los factores expansivos. En caso de que las licitaciones de esta semana no ayuden, la plata tendrá que salir del BCRA”, puede leerse en un reciente informe de la consultora Econvioews.

Según estimaciones oficiales, el límite legal estipulado originalmente con el FMI le permitiría al Gobierno una emisión vía aportes transitorios cercanos a los $500.000 millones. Sin embargo, el margen real con el organismo multilateral es nulo. El BCRA no debía asistir al Tesoro para financiar el déficit a través de este instrumento. La pelota la tiene Economía, que debería no sólo conseguir el 100% de roll over en la próxima licitación de la deuda en pesos sino algo más para financiar diciembre sin sobresaltos.

“La emisión para asistir al fisco terminará el año encima del 3% del PBI, incluyendo adelantos transitorios, recompra de bonos y emisión por dólar soja, casi un 40% de lo que aumentará el total de pasivos del BCRA. El incremento de esta deuda preocupa porque capitaliza intereses a tasas altas en plazos cortos, aumentando potencialmente las presiones en el mercado cambiario”, sostuvo la consultora Equilibra.

La semana pasada, las cotizaciones implícitas de los dólares financieros operaron al alza. Los pesos extras que recibieron los sojeros terminaron dolarizandose por ese canal. Sin embargo, desde el BCRA y la CNV indicaron a este diario que las dudas sembradas por el propio mercado sobre la deuda en pesos contribuyó con la primera corrida cambiaria de la era Massa. El lunes, tanto el contado con liquidación como el MEP operaron a la baja.

“Para diciembre, esperamos más de 1,5 billones emitidos principalmente por las necesidades del Tesoro. Sin embargo, parte sería absorbido por la demanda monetaria debido a un aumento estacional por aguinaldo, vacaciones y fiestas”, indicó la consultora EcoGo, y agregó: “Si el Tesoro recurre al financiamiento monetario del BCRA, sumado a lo que ya se emtitirá por el dólar soja, el excedente de pesos tensionará más al mercado cambiario”.

En principio, Massa se comprometió a que no habrá más asistencia vía aportes transitorios, más allá de que exista un margen legal para hacerlo. Por estas horas, las principales negociaciones de Economía pasan por encontrar las manos amigas que le permitan conseguir un roll over existoso para la deuda en pesos y evitar así una mayor asistencia del BCRA.