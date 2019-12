El mercado recibió a Guzmán con un rebote generalizado de los bonos

La designación de Martín Guzmán como ministro de Economía tuvo un impacto positivo en el mercado durante el primer día hábil posterior a la presentación del Gabinete. Los bonos en dólares, que cotizan a precio de default ante un escenario de pronta reestructuración, rebotaron ayer en promedio 1,5% entre sus principales referencias, aunque algunos de los títulos más cotizados llegaron a recuperar hasta 5%. Así, el riesgo país recortó un 5,9%, hasta los 2.180 puntos básicos.

Se destacaron el Bonar 2024, con una suba del 4,9%; el Discount y el Bonar 2037, con alzas de 4,2%; el Bonar 2020 y el Par, con ganancias de 3,4%; y el bono centenario, que cerró 3,3% arriba. Los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron también mayoría de números verdes. El Merval, en cambio, cerró con una baja del 0,4%, arrastrado por la caída del tipo de cambio implícito (ver página 5).

El plan Guzmán es visto por los fondos especulativos como una variante viable dada la crítica situación que enfrenta el país. Su propuesta, que presentó semanas atrás ante la ONU, se resume así: realizar una negociación exprés antes de marzo con el objetivo de evitar el default, ya que las reservas netas que dejará Mauricio Macri (unos US$12.000 millones) no alcanzan para pagar deuda más allá del primer trimestre; suspender por dos años el pago a los acreedores privados de los vencimientos de capital y reperfilar los intereses por un lapso similar; no aceptar nuevos desembolsos del FMI, aunque se estima que el organismo tampoco los giraría; y aprovechar el período de gracia para inyectar dinero en la economía e iniciar un proceso de recuperación. La palabra quita aún no apareció.

La prueba de fuego en ese esquema llegaría en 2022, cuando se retomen los compromisos pospuestos y empiece el grueso del repago de la deuda ya contraída con el Fondo.

El visto bueno a una suspensión de pagos resulta paradójico a simple vista, pero en realidad tiene su lógica. Con vencimientos por alrededor de US$30.000 millones sólo en el primer semestre de 2020, los acreedores saben que la opción más atractiva para sus activos es una extensión de plazos que ayude a estabilizar la macro y le garantice en adelante el cobro de intereses en dólares con tasas que promedian el 5% anual y en algunos casos llegan al 8%, valores que no se consiguen en casi ningún otro país.

Al respecto, el socio de Delphos, Santiago López Alfaro, planteó: "El mercado está dolarizado en la parte local y en paridades bajas en la parte internacional para propuestas que son mucho peores que las que mencionó Guzmán en sus apariciones públicas. Con que ratifique eso, el mercado tendría que ir para arriba y los activos argentinos deberían empezar a recuperarse. Es una propuesta lógica: Argentina necesita patear vencimientos un par de años, quizás no pagar intereses en simultáneo para lograr un crecimiento y volver a pagar. El mercado le está dando el visto bueno a eso".

Como contó BAE Negocios, la consultora estimó que con una reestructuración "a la Guzmán" los títulos argentinos tienen un potencial de rebote de entre el 39% y el 211%.