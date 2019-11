El nivel de deuda/PBI saltó casi 40 puntos en la era Macri y terminará 2019 en el 90%

La deuda pública terminará 2019 representando alrededor del 90% del PBI. Un salto extraordinario desde el 52,6% con el que cerró el 2015. El Ministerio de Hacienda publicó ayer el Balance de Gestión 2015-2019 y explicitó que el año finalizará con obligaciones por US$314.000 millones.

En los últimos meses, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, comenzó a realizar un cálculo alternativo para la deuda/PBI que arroja mejores números que los que se obtienen por la medición tradicional. Gracias a su metodología paralela, para Lacunza el 2019 terminará con un ratio de 71,1%.

La diferencia reside en que la medición tradicional toma el precio del dólar del último día. Es decir, para el dato del 2019, el precio del próximo 31 de diciembre. O, en este caso, una proyección que prevé que la divisa se mantenga relativamente quieta, gracias al cepo, en torno a $60. La alternativa, en cambio, toma el dólar promedio del año. A Lacunza le permite usar uno en torno a $48.

La metodología tradicional tiene la virtud de que muestra el estado de situación actual. La alternativa, permite analizar los efectos de la política económica, hacia atrás, dejando de lado las volatilidades que genera una devaluación en el cálculo, como un precio de la divisa que pasó de $9 a $60 entre 2015 y 2019 y licuó el PBI en dólares. La curiosidad es que el cambio de medición recién se decidió hace unos meses.

Otro dato llamativo reside en que en todos los casos el ratio deuda/PBI creció con fuerza entre 2015 y 2019. Si se usa la metodología tradicional, el salto es desde 52,6% hasta 90%. Si se utiliza la alternativa, desde 37,5% hasta 71,1%. Casi duplicó.

El economista de Ecolatina, Joaquín Waldman, estimó que, a partir de los datos publicados ayer por Hacienda, el nivel deuda/PBI, metodología tradicional, terminará entre 90% y 94%. El número final dependerá de la dinámica del dólar. Con un PBI estimado en torno a $21 billones, y un dólar en $60 o algo por encima, el PBI en dólares terminaría en US$350.000 millones. Una contracción del 25% en cuatro años.

El director de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez, en cambio, estimó un PBI de $21,7 billones al finalizar el 2019. Con una divisa en $60, el producto en dólares sería de US$363.000 M y el ratio deuda/PBI cerraría en 86,5%.

El Balance de Gestión sostuvo que el 71,1% no es alto y agregó que "por lo tanto no hay un problema de solvencia sino de liquidez". Waldman afirmó al respecto: "La proyección de 71% apela a un cálculo alternativo del ratio y es muy optimista. Además, la liquidez y la solvencia no son independientes. Si los acreedores no tuvieran percepción de insolvencia, le prestarían al país".