El sector privado exige la letra chica del ajuste anunciado por el Gobierno

El dólar blue subió 10 pesos en un día y el CCL (contado con liquidación) alcanzó un máximo de $311 para cerrar en los $305. Volatilidad e incertidumbre son las dos palabras que mencionan en el mercado, mientras el Banco Central agota sus instrumentos de intervención a la espera de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) ponga el ojo sobre los actores que están operando a través del contado con liquidación para frenar el drenaje de dólares por esa vía.

“La ministra Batakis anunció un ajuste pero se desconocen las medidas, quizás falte osadía para tomar decisiones por más dolorosas que sean”, sostuvo José Luis Lopetegui, secretario de comercio exterior de la CAME, quien también cuestiona al Gobierno por faltantes de bienes importados para muchos de los comercios nucleados en la cámara. Los diferentes actores del poder económico parecen exigirle al Gobierno la letra chica de sus anuncios. “El apoyo político no aparece”, analiza también un economista del oficialismo que sigue el día a día bursátil.

“Hay mucha incertidumbre respecto de posibles medidas relacionadas a la operatoria del contado con liquidación. En segundo lugar, la no respuesta del Banco Central en materia de tasas no ayuda. Y el frente externo tampoco acompaña. El dólar continúa apreciándose contra el resto de las monedas y el mercado espera que la FED convalide una megasuba de tasas hacia fin de mes, lo cual no es buena noticia para emergentes ni Argentina”, analiza Juan Pablo Albornoz (Ecolatina).

“La CNV tiene que jugar fuerte, pero primero tiene que saber quiénes son los actores que empujan el CCL. Por ahí no van las empresas porque si no después no podrían operar a través del mercado único y libre de cambios. En ese canal están los Fondos de inversión que llegaron con Macri y siguen presionando”, sostiene un integrante del equipo económico.

De correrse el velo sobre la opacidad informativa que existe en la CNV, no bajaría la cotización del CCL de manera automática pero exhibiría los hilos de quienes juegan a la timba financiera. El titular del BCRA, Miguel Ángel Pesce, considera relevante que se sepa quiénes son los actores involucrados en la operatoria con bonos. Adrián Cosentino no quiso mover ninguna ficha al respecto. Con el ascenso de Sebastián Negri, se espera alguna movida al respecto.

Dólar y Banco Central

En el mientras tanto, la autoridad monetaria agota sus herramientas. La semana pasada se modificó la forma de intervención, se inventó el put (seguro de caución), se creó el corredor de tasas (cuando el mercado esperaba una suba de tasas lisa y llana) y el viernes se subió la tasa de pases de las cauciones para evitar que haya un vuelco hacia el CCL. Pero el impacto fue escaso. “Si no hay un ordenamiento macro y político se hace muy difícil”, insisten desde el oficialismo.

Las señales de ajuste fiscal anunciadas por Batakis, en línea con lo pautado con el FMI, tenían la intención de ordenar las cuestiones macro. Pero tampoco fueron suficiente. Según interpretan analistas privados y empresarios, en el mismo momento en que se anunció un ajuste, se hizo lo propio con la ampliación de la obra pública y la prórroga de la moratoria. “Todo para el lado del gasto”, insinúan desde el mercado.

En este contexto de alta volatilidad e incertidumbre, el Banco Central tuvo que vender ayer 120 millones de dólares, de los cuales más de 100 millones fueron para energía. Entre lunes y martes, la autoridad monetaria asistió al mercado en USD250 millones.