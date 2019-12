El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que su gobierno no dará tratamiento parlamentario al presupuesto 2020 enviado al Congreso por Mauricio Macri, porque "no refleja la realidad" y anticipó que lanzará un "sistema masivo de créditos no bancarios a baja tasa" para desendeudar a las familias.

"No le daremos tratamiento parlamentario al Presupuesto 2020. Sus números no reflejan la realidad", dijo Fernández durante su discurso de asunción de mando.

El presidente llamó a superar "los muros" y "las heridas abiertas", entre estas "el hambre que deja a millones de hombres y mujeres afuera de la mesa común" y "el despilfarro de las energías productivas".

"Es tiempo de comenzar por los últimos para poder llegar a todos", dijo y advirtió que "los intereses que enfrentamos suponen pujas distributivas".

Fernández destacó que "más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria, uno de cada dos niños es pobre en nuestro país; sin pan no hay presente ni futuro, sin pan la vida sólo se padece, sin pan no hay democracia".

Fernández anticipó que "los únicos privilegiados serán los que han quedado atrapados en el pozo de la pobreza y la marginación".

El presidente dijo que impulsará un Plan Integral Argentino contra el hambre y buscará alivio para las economías familiares que "se encuentran asfixiadas".

"Nuestros compatriotas tomaron creditos para alimentos y remedios. Abuelas y abuelos se endeudan para comer", describió.

Fernández también prometió un plan de alivio fiscal para las Pymes y anticipó un estado presente.

"Vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios a tasa baja", anticipó.

Fernández detalló los indicadores económicos actuales:

-La inflación es la más alta de los últimos 28 años.

-La tasa de desocupación es el más alta desde 2006.

-El dólar pasó de 9 pesos a 63.

-El PBI per capita es el más bajo desde 2009.

-La pobreza está en los valores más alto desde 2008.

-La indigencia, desde 2010.

-El empleo industrial registrado es el peor desde 2007.

-Cerraron 20.000 empresas en cuatro años, de las cuales 4.229 eran industriales.

-Se registran hoy 44 meses consecutivos de destrucción del empleo registrado"