El nuevo "dólar soja" impulsado por Sergio Massa mostró una amplia acogida dentro del sector exportador. Sin embargo, eso no significó la ausencia de voces disidente dentro del campo ante el esquema de liquidación que regirá durante septiembre.

Curiosamente, una de las personas que se pronunció desde esta postura fue un figura muy vinculada al fútbol, más precisamente, River Plate. Se trata del exjugador Leonardo Ponzio, ídolo del club "Millonario", pero que actualmente se desempeña como chacarero.

"No liquido. Me busco el mercado que sea mejor para mi, el país te hace ser así, no es que yo no quiero que entren divisas", declaró Ponzio en declaraciones radiofónicas a Radio Mitre. Con 40 años, "El León" ahora está radicado en Las Rosas, Santa Fe, donde pasa gran parte de su vida desde que se alejó de las canchas en 2021.

En este sentido, Ponzio dio su visión sobre lo que significa ser un empresario agropecuario en el país: "Sería muy necio decir que no es viable ser chacarero en Argentina, la verdad no me puedo quejar, pero dependés del clima y como está el país. Siento que el campo es un gran motor para nuestro país".

Además, quien fue campeón del mundo con la Selección Argentina sub 20 en 2001 reiteró que "jugaba al fútbol para comprar campos" y profundizó: "Venían inversiones desde muchos lados, pero yo me quería meter en el sector agropecuario".

También opinó que “Argentina es difícil porque el argentino es difícil” y añadió que “se perdió el orden desde arriba hacia abajo”. Incluso, aseveró que "se perdió la cultura del trabajo" debido a que “todo el mundo quiere todo ya”.

Por otra parte, el ex capitán de River se mostró interesado en incursionar en política, aunque explicó que primero apunta a seguir ligado al fútbol desde lo profesional: "Todavía no tengo el coraje. Me costaría, hoy no tengo el valor, pero la edad te va llevando a hacer cosas. Primero quiero experimentar el mundo del fútbol y después seguramente se me abra la cabeza".

No se trata del único exfutbolista devenido en empresario agropecuario crítico del gobierno. El segundo goleador histórico de la selección argentina, Gabriel Batistuta, es otro de ellos. De hecho, recientemente fue embargado por 70 millones de pesos por no cumplir con el "Aporte Solidario".