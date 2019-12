El presidente Alberto Fernández lanzó un "plan estratégico automotor" con el fin de generar "el punto de equilibrio que permita a los argentinos tener autos accesibles a precios accesibles" y con el objetivo de potenciar al sector y a la industria nacional con acompañamiento del Estado.

Entre críticas a la apertura de importaciones del Gobierno de Mauricio Macri, el mandatario nacional puso el foco en la producción, la sostenibilidad y el desarrollo de la industria automotriz a partir de un acuerdo social y productivo con visión de cara a la próxima década.

Desde la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) en Buenos Aires, Fernández remarcó que para resolver la crisis económica actual, "el camino es ponerse de acuerdo entre los que producen, los que invierten y los que trabajan, el punto de equilibrio que permita a los argentinos tener autos accesibles a precios accesibles para que todos puedan cumplir el sueño de tener auto o cambiarlo”.

“Hoy en día estamos produciendo un tercio de lo que somos capaces de producir en materia automotriz, y eso habla de que lo mucho que hemos caído. Ese es el resultado de que en Argentina se perdió capacidad de consumo, de comprar autos”, lamentó el Presidente.

En este sentido, consideró que para "sacar el país adelante" es necesario que la sociedad se movilice "en búsqueda de un mejor futuro, donde todos tenemos que hacer un aporte y ceder algo, pero donde todos vamos a ganar", porque "cuando algunos ganan y otros pierden no es una sociedad, es un abuso".

En un claro mensaje a la industria nacional, subrayó que "la riqueza se genera con empresarios que invierten y dan trabajo, se genera trabajando, produciendo, vendiendo y ampliando mercados", y aseguró: "Voy a trabajar para abrir mercados, para desarrollar la economía, para que la industria argentina crezca, que haya más trabajo y que seamos un país y una sociedad mejor".

"Nosotros vamos a hacer del Mercosur lo que el Mercosur es: el espacio común desde donde vamos a enfrentar a la globalización. Si la globalización mata a la industria, esa es una mala decisión. La globalización tiene sentido si la industria argentina se potencia, y nosotros vamos a abrir los mercados todo lo que sirva para que nuestra industria sea más fuerte, no para que se caiga", prometió.

En referencia a la forma en que el gobierno de Mauricio Macri encaró las relaciones comerciales con otros países y la celebrada "apertura al mundo" por la gestión anterior, destacó: "No tenemos un problema con que junto al Mercosur nos unamos a la Unión Europea, eso en la medida de que esa decisión no afecte a nuestra industria".

"Esta idea de que abrimos las puertas, importamos y así somos parte del mundo es una enorme idiotez. De ese modo destruimos la industria nacional, destruimos al que produce, y destruimos el trabajo argentino. No esperen que yo haga eso, porque no lo voy a hacer. No lo hizo Néstor, no lo hizo Cristina y no lo voy a hacer yo", enfatizó.

Además, alentó a la industria automotriz a que su gobierno potencie "todo el trabajo generado" por ella y que "el Estado esté al lado" suyo. "Ustedes han dado el puntapié para el nuevo contrato social argentino”, les dijo Fernández a los integrantes de Smata y los empresarios presentes en el evento.

El "Plan Estratégico 2030 del Sector Automotor con Acuerdo Social y Productivo", fue elaborado desde febrero último de forma conjunta con la Adefa (Asociación de Fábricas de Automotores) y las cámaras de autopartistas (AFAC) y (Acara), además de los aportes de los sindicatos de mecánicos y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Según se adelantó en la presentación, el este plan integral para el desarrollo de la industria automotriz tiene siete elementos principales para "generar el marco competitivo que el sector necesita para ser el motor de las exportaciones argentinas".

Estos puntos incluyen: fomento a las nuevas inversiones; competitividad tributaria respecto a los dos principales competidores en la región, Brasil y México; inserción internacional; logística e infraestructura; autopartes e insumos; mercado interno y ley de desguace; y la creación del Instituto de la Movilidad.

En la presentación del programa estuvieron también el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Juan Schiaretti y Omar Perotti, respectivamente; el canciller Felipe Solá; la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; y la senadora María de los Ángeles Sacnun. También, dirigentes de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra).